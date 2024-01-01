Пермяки запечатлели необычное явление в небе (архивное фото)
Жители поселка Октябрьский (Пермский край) заметили в небе гало. Фотографию редкого оптического явления пермяки опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком».
«Наш читатель сегодня увидел полное гало в поселке Октябрьский», — говорится в посте telegram-канала. Гало — атмосферное оптическое явление, при котором возникает вторичное свечение вокруг солнца или луны.
Ранее гало наблюдали на фоне аномально низких температур. Пермяки писали, что это явление похоже на два солнца на небе.
Красоту заметили в Октябрьском
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