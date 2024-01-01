01 января 2024

Пермяки заметили редкое оптическое явление на небе. Фото

В небе над пермским поселком появилось гало
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки запечатлели необычное явление в небе (архивное фото) Фото:

Жители поселка Октябрьский (Пермский край) заметили в небе гало. Фотографию редкого оптического явления пермяки опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«Наш читатель сегодня увидел полное гало в поселке Октябрьский», — говорится в посте telegram-канала. Гало — атмосферное оптическое явление, при котором возникает вторичное свечение вокруг солнца или луны.

Ранее гало наблюдали на фоне аномально низких температур. Пермяки писали, что это явление похоже на два солнца на небе.

Красоту заметили в Октябрьском
Красоту заметили в Октябрьском
Фото:

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Жители поселка Октябрьский (Пермский край) заметили в небе гало. Фотографию редкого оптического явления пермяки опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком». «Наш читатель сегодня увидел полное гало в поселке Октябрьский», — говорится в посте telegram-канала. Гало — атмосферное оптическое явление, при котором возникает вторичное свечение вокруг солнца или луны. Ранее гало наблюдали на фоне аномально низких температур. Пермяки писали, что это явление похоже на два солнца на небе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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