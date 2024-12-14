Турция ужаснулась сообщению Минобороны Франции о беспилотниках

Турция оказалась недовольна тем, что Минобороны Франции при обнародовании доклада о производстве Анкарой беспилотников, афишировала также и спутниковые фотографии турецких стратегических объектов. Об этом сообщает военный портал Defence Turk. Авторы материала отмечают, что публикация материала повлекла за собой дипломатическую напряженность между странами.
«Доклад „Турецкая беспилотная промышленность“, подготовленный генеральным управлением международных отношений и стратегии (DGRIS) Министерства обороны Франции <...> вызвал дипломатическую напряженность между Парижем и Анкарой», — передают журналисты. Авторы отмечают, что вместе с докладом Франция опубликовала и несколько спутниковых фотографий стратегических турецких объектов.
В ответ на соответствующую публикацию Турция потребовала отозвать доклад. Французское посольство, размещенное в Анкаре, уже передало данную просьбу в Париж.
Еще в прошлом году сообщалось о том, что Турция помогает Украине с поставками беспилотников. Турецкие компании инвестируют миллионы долларов в соответствующие проекты на Украине. Один из них, например, завод по производству дронов.
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