Украина массово атаковала Россию

Минобороны РФ: системы ПВО сбили 15 украинских БПЛА
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Над Черным морем ПВО сбили 13 украинских беспилотников
Над Черным морем ПВО сбили 13 украинских беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 15 декабря российские средства противовоздушной обороны успешно сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Из них 13 БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря. Оставшиеся два были сбиты над территориями Курской и Белгородской областей.

Накануне атаке ВСУ подверглись сразу три населенных пункта в Белгородской области. В результате удара были повреждены три дома и автомобиль. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирного населения нет.

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В ночь на 15 декабря российские средства противовоздушной обороны успешно сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Из них  13 БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря. Оставшиеся два были сбиты над территориями Курской и Белгородской областей. Накануне атаке ВСУ подверглись сразу три населенных пункта в Белгородской области. В результате удара были повреждены три дома и автомобиль. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирного населения нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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