Украина массово атаковала Россию

В ночь на 15 декабря российские средства противовоздушной обороны успешно сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Из них 13 БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря. Оставшиеся два были сбиты над территориями Курской и Белгородской областей.
Накануне атаке ВСУ подверглись сразу три населенных пункта в Белгородской области. В результате удара были повреждены три дома и автомобиль. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирного населения нет.
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