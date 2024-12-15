«Мама рыдала над белым гробом»: похоронили россиянку, погибшую в Катаре

В Саранске прошли похороны 25-летней Анастасии, которую нашли мертвой под окнами отеля в Дохе (Катар). Для транспортировки тела в Россию необходимо было три миллиона рублей, собрать нужную сумму помогли неравнодушные люди. Девушку хоронили в белом гробу, усыпанном алыми и белыми розами. Попрощаться с ней пришли многие ее клиенты и близкие.
«Маме Анастасии пришлось отдать 3 млн рублей, чтобы тело дочери доставили в Россию <...> Девушку хоронили в белом гробу, усыпанном алыми и белыми розами», — передает «Комсомольская правда». Благодаря поддержке неравнодушных людей, удалось собрать необходимую сумму.
Анастасия трагически погибла в Катаре 2 декабря. Ее тело нашли под окнами отеля с серьезными травмами. При каких обстоятельствах все произошло, и было ли это самоубийство, неизвестно.
Она отправилась в Доху, надеясь восстановиться после смерти отца, но домой так и не вернулась. В Саранске девушка работала мастером ногтевого сервиса и была любимицей клиентов, однако за улыбкой скрывались депрессия и зависимость. После лечения в реабилитационном центре она, казалось, преодолела кризис. Поездка в Катар должна была помочь ей забыть переживания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.