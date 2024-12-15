«Мама рыдала над белым гробом»: похоронили россиянку, погибшую в Катаре

Погибшую в Катаре жительницу Саранска похоронили в белом гробу
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Анастасию похоронили в белом гробу
Анастасию похоронили в белом гробу Фото:

В Саранске прошли похороны 25-летней Анастасии, которую нашли мертвой под окнами отеля в Дохе (Катар). Для транспортировки тела в Россию необходимо было три миллиона рублей, собрать нужную сумму помогли неравнодушные люди. Девушку хоронили в белом гробу, усыпанном алыми и белыми розами. Попрощаться с ней пришли многие ее клиенты и близкие. 

«Маме Анастасии пришлось отдать 3 млн рублей, чтобы тело дочери доставили в Россию <...> Девушку хоронили в белом гробу, усыпанном алыми и белыми розами», — передает «Комсомольская правда». Благодаря поддержке неравнодушных людей, удалось собрать необходимую сумму.

Анастасия трагически погибла в Катаре 2 декабря. Ее тело нашли под окнами отеля с серьезными травмами. При каких обстоятельствах все произошло, и было ли это самоубийство, неизвестно. 

Она отправилась в Доху, надеясь восстановиться после смерти отца, но домой так и не вернулась. В Саранске девушка работала мастером ногтевого сервиса и была любимицей клиентов, однако за улыбкой скрывались депрессия и зависимость. После лечения в реабилитационном центре она, казалось, преодолела кризис. Поездка в Катар должна была помочь ей забыть переживания.

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В Саранске прошли похороны 25-летней Анастасии, которую нашли мертвой под окнами отеля в Дохе (Катар). Для транспортировки тела в Россию необходимо было три миллиона рублей, собрать нужную сумму помогли неравнодушные люди. Девушку хоронили в белом гробу, усыпанном алыми и белыми розами. Попрощаться с ней пришли многие ее клиенты и близкие.  «Маме Анастасии пришлось отдать 3 млн рублей, чтобы тело дочери доставили в Россию <...> Девушку хоронили в белом гробу, усыпанном алыми и белыми розами», — передает «Комсомольская правда». Благодаря поддержке неравнодушных людей, удалось собрать необходимую сумму. Анастасия трагически погибла в Катаре 2 декабря. Ее тело нашли под окнами отеля с серьезными травмами. При каких обстоятельствах все произошло, и было ли это самоубийство, неизвестно.  Она отправилась в Доху, надеясь восстановиться после смерти отца, но домой так и не вернулась. В Саранске девушка работала мастером ногтевого сервиса и была любимицей клиентов, однако за улыбкой скрывались депрессия и зависимость. После лечения в реабилитационном центре она, казалось, преодолела кризис. Поездка в Катар должна была помочь ей забыть переживания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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