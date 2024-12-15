Варварин день: за что почитают святую Варвару и какие приметы есть на эту дату

17 декабря православные отдадут дань памяти великомученице Варваре
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17 декабря в православных храмах почтят память великомученицы Варвары
17 декабря в православных храмах почтят память великомученицы Варвары Фото:

17 декабря православные вспоминают великомученицу Варвару. В народном календаре этот день тоже является особым — на него выпадают Варварины морозы. Рассказываем, за что почитают святую Варвару и какие приметы существуют на этот день.

Мученический подвиг святой Варвары

Святая Варвара родилась в конце третьего века в финикийском городе Илиополь, территория которого сейчас принадлежит Египту. Отцом девушки был знатный и богатый язычник. Когда Варвара подросла, отец заточил ее в башне — так он хотел скрыть красивую девушку от чужих глаз и уберечь ее от негативного влияния.

Когда отец задумал выдать Варвару замуж, он начал разрешать ей выходить на улицу. Во время своих прогулок девушка познакомилась с людьми, исповедующими христианство, начала общаться с ними, прониклась глубокой верой и приняла крещение.

В те времена доминирующей религией было язычество, христиане подвергались гонениям. Крайне негативно к ним относился и отец Варвары Диоскор. Когда он узнал, что дочь связалась с христианами, отец избил ее и отвел к правителю Илиополя. Там ее отхлестали воловьими жилами, а потом растирали раны грубой шерстяной тканью — власяницей.

Ночь Варвара провела в темнице. Там ей явился Господь. Он утешил девушку, исцелил ее раны, и утром она предстала перед язычниками невредимой. Увидев чудо, еще одна девушка — теперь она известна как святая Иулиания — тоже уверовала во Христа и заявила об этом.

Варвару и Иулианию жестоко пытали за их веру, а потом обезглавили. Голову Варваре отсек ее отец Диоскор, после чего его поразила молния, оставив от язычника лишь пепел.

За верность христианской вере и готовность принять за нее страдания Варвару канонизировали как святую великомученицу, а Иулианию — как святую мученицу. Сейчас обе они почитаемы Русской православной церковью.

Как православные отмечают день памяти великомученицы Варвары

В честь святой Варвары построили множество храмов. Во многих церквях есть иконы, посвященные ей. В день памяти великомученицы Варвары православные вспоминают о ее подвиге, в храмах читают проповеди, посвященные ей, включают в состав богослужения тропари, кондаки и молитвы к этой святой.

Считается, что великомученица Варвара Илиопольская ограждает от тяжелых болезней и скоропостижной смерти, которая наступает без предварительной исповеди и причастия. Также у иконы Святой Варвары можно помолиться о счастливом замужестве, семейном благополучии и даровании детей.

Варварины морозы или Варварин день

В народном календаре тоже есть упоминание о святой Варваре. 17 декабря в нем называют Варвариным днем или Варвариными морозами. Этот день считался праздничным, начиная с него готовились к Николе Зимнему — дню памяти Святого Николая Чудотворца.

В этот день, в надежде получить хороший приплод от скота пекли пироги с маком или печенье, варили кутью и компот. Делая это, люди надеялись, что они, их дети и сельскохозяйственные животные будут сытыми и благополучными.

По народным наблюдениям, в Варварин день часто начинались сильные морозы. Этому радовались, потому что из-за низких температур дороги подмораживало и передвигаться по ним становилось проще.

Ясное, звездное небо ночью считали обещанием дальнейших холодов, а пасмурное и тусклое расценивали как признак скорого потепления. Дым из труб, стелющийся по земле, тоже говорил о грядущем повышении температуры, а идущий строго вверх — предвещал морозы. Если на Варварины морозы был красный закат, считали, что погода в предстоящие дни будет ясной.

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17 декабря православные вспоминают великомученицу Варвару. В народном календаре этот день тоже является особым — на него выпадают Варварины морозы. Рассказываем, за что почитают святую Варвару и какие приметы существуют на этот день. Мученический подвиг святой Варвары Святая Варвара родилась в конце третьего века в финикийском городе Илиополь, территория которого сейчас принадлежит Египту. Отцом девушки был знатный и богатый язычник. Когда Варвара подросла, отец заточил ее в башне — так он хотел скрыть красивую девушку от чужих глаз и уберечь ее от негативного влияния. Когда отец задумал выдать Варвару замуж, он начал разрешать ей выходить на улицу. Во время своих прогулок девушка познакомилась с людьми, исповедующими христианство, начала общаться с ними, прониклась глубокой верой и приняла крещение. В те времена доминирующей религией было язычество, христиане подвергались гонениям. Крайне негативно к ним относился и отец Варвары Диоскор. Когда он узнал, что дочь связалась с христианами, отец избил ее и отвел к правителю Илиополя. Там ее отхлестали воловьими жилами, а потом растирали раны грубой шерстяной тканью — власяницей. Ночь Варвара провела в темнице. Там ей явился Господь. Он утешил девушку, исцелил ее раны, и утром она предстала перед язычниками невредимой. Увидев чудо, еще одна девушка — теперь она известна как святая Иулиания — тоже уверовала во Христа и заявила об этом. Варвару и Иулианию жестоко пытали за их веру, а потом обезглавили. Голову Варваре отсек ее отец Диоскор, после чего его поразила молния, оставив от язычника лишь пепел. За верность христианской вере и готовность принять за нее страдания Варвару канонизировали как святую великомученицу, а Иулианию — как святую мученицу. Сейчас обе они почитаемы Русской православной церковью. Как православные отмечают день памяти великомученицы Варвары В честь святой Варвары построили множество храмов. Во многих церквях есть иконы, посвященные ей. В день памяти великомученицы Варвары православные вспоминают о ее подвиге, в храмах читают проповеди, посвященные ей, включают в состав богослужения тропари, кондаки и молитвы к этой святой. Считается, что великомученица Варвара Илиопольская ограждает от тяжелых болезней и скоропостижной смерти, которая наступает без предварительной исповеди и причастия. Также у иконы Святой Варвары можно помолиться о счастливом замужестве, семейном благополучии и даровании детей. Варварины морозы или Варварин день В народном календаре тоже есть упоминание о святой Варваре. 17 декабря в нем называют Варвариным днем или Варвариными морозами. Этот день считался праздничным, начиная с него готовились к Николе Зимнему — дню памяти Святого Николая Чудотворца. В этот день, в надежде получить хороший приплод от скота пекли пироги с маком или печенье, варили кутью и компот. Делая это, люди надеялись, что они, их дети и сельскохозяйственные животные будут сытыми и благополучными. По народным наблюдениям, в Варварин день часто начинались сильные морозы. Этому радовались, потому что из-за низких температур дороги подмораживало и передвигаться по ним становилось проще. Ясное, звездное небо ночью считали обещанием дальнейших холодов, а пасмурное и тусклое расценивали как признак скорого потепления. Дым из труб, стелющийся по земле, тоже говорил о грядущем повышении температуры, а идущий строго вверх — предвещал морозы. Если на Варварины морозы был красный закат, считали, что погода в предстоящие дни будет ясной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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