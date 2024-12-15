Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко ответила на заявления посла ФРГ в России Александра Ламбсдорфа о необходимости мира на Украине. Она заявила, что, в первую очередь, кого стоит призывать к миру, так это правительство ФРГ, а также руководство ЕС и НАТО. В крайнем случае она предложила призвать небесные силы.
«Если кого-то послу Ламбсдорфу и надо призывать к миру, то, в первую очередь, правительство ФРГ. Во-вторую, руководство ЕС и НАТО, которые захлебнулись в агрессивной риторике и как ненормальные штампуют решения о направлении военной помощи [главе Украины Владимиру] Зеленскому», — заявила Захарова в своем telegram-канале.
Она также акцентировала внимание на том, что именно Германия активно участвует в конфликте на Украине, начиная от поддержки свержения законной власти в ходе майданов, которые частично организованы с их участием, до непосредственных поставок вооружения. Помимо этого, Захарова отметила, что Украине уже много раз поступали предложения о перемирии, но Зеленский их отвергает. В частности, она упомянула о предложении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предложил заключить мир на Рождество. По ее словам, Украина неоднократно отказывалась от возможности забрать своих военнопленных из России.
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что именно Украина отказалась подписывать соглашение по мирным переговорам в 2022 году под давлением Великобритании и США. По ее словам, ни одна из стран НАТО или ЕС за два года не предприняла шагов для разблокировки переговорного процесса. Что касательно гибели людей, Захарова указала на то, что ответственность за потери жизней лежит на коллективном Западе, который, продолжая поставлять оружие, способствует усугублению кровопролития.
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