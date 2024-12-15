Оперслужбы подтвердили информацию о втором тонущем танкере «Волгонефть»

Оперативные службы официально подтвердили информацию о втором тонущем танкере в Керченском проливе — «Волгонефть-239». Об этом они рассказали журналистам.
«Еще один танкер „Волгонефть“ получил повреждения из-за шторма в Керченском проливе», — передает ТАСС, ссылаясь на источники из оперативных служб. По их данным, на борту второго танкера находятся 14 человек.
Несколькими минутами ранее также сообщалось о затонувшем танкере «Волгонефть-212». Об этом также писали журналисты, ссылаясь на оперативные службы. На борту первого судна находятся 13 человек. Также известно, что тот танкер перевозил мазут.
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