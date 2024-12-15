Скоропостижно скончался чемпион мира Сергей Стародубский

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Скончался многократный чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Стародубский Фото:

На помосте скоропостижно скончался 46-ти летний чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Стародубский. Врачи боролись за его жизнь в течение часа.

«На данном турнире ушел из жизни Сергей Стародубский, это был удар для всех», — рассказал друг Сергея Андрей Черненко. Его слова приводит издание The Voice Mag.

Отмечается, что трагедия произошла на кубке Европы WPC, где спортсмены соперничали в жиме лежа без экипировки. Спустя 15 минут после того, как Стародубскому стало плохо, приехали медики. Они пытались его реанимировать в течение часа, но безуспешно.

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На помосте скоропостижно скончался 46-ти летний чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Стародубский. Врачи боролись за его жизнь в течение часа. «На данном турнире ушел из жизни Сергей Стародубский, это был удар для всех», — рассказал друг Сергея Андрей Черненко. Его слова приводит издание The Voice Mag. Отмечается, что трагедия произошла на кубке Европы WPC, где спортсмены соперничали в жиме лежа без экипировки. Спустя 15 минут после того, как Стародубскому стало плохо, приехали медики. Они пытались его реанимировать в течение часа, но безуспешно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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