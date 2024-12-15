Скоропостижно скончался чемпион мира Сергей Стародубский

На помосте скоропостижно скончался 46-ти летний чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Стародубский. Врачи боролись за его жизнь в течение часа.
«На данном турнире ушел из жизни Сергей Стародубский, это был удар для всех», — рассказал друг Сергея Андрей Черненко. Его слова приводит издание The Voice Mag.
Отмечается, что трагедия произошла на кубке Европы WPC, где спортсмены соперничали в жиме лежа без экипировки. Спустя 15 минут после того, как Стародубскому стало плохо, приехали медики. Они пытались его реанимировать в течение часа, но безуспешно.
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