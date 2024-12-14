14 декабря 2024

Власти пермского округа заплатят 90 тысяч ребенку, укушенному собакой

© Служба новостей «URA.RU»
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Безнадзорные собаки напали на ребенка, когда он шел из школы домой
Безнадзорные собаки напали на ребенка, когда он шел из школы домой Фото:

В Пермском крае муниципалитет выплатит компенсацию мальчику, которого укусили бродячие собаки. Нападение животных произошло в поселке Гайны зимой этого года. По решению суда семья потерпевшего получит от местной администрации 90 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

«В феврале 2024 года в поселке Гайны около улицы Коммунистическая стая бродячих собак накинулась на подростка. Две собаки укусили ребенка, когда он возвращался домой из школы. После укусов собак у ребенка возник страх, усиливающийся при виде собак», — сообщили в пресс-службе Гайнского районного суда.

В суд было направлено исковое заявление о компенсации пострадавшему морального вреда в 200 тысяч рублей. Администрация Гайнского муниципального округа не согласилась с исковыми требованиями районного прокурора. Чиновники ссылались на то орган местного самоуправления не осуществляет обязанности собственника животных без владельцев, а лишь заключает контракт на их отлов, стерилизацию, вакцинацию, лечение и возврат в прежнее место обитания. Ответчик считал, что им принимаются исчерпывающие мероприятия по направлению деятельности по обращению с животными без владельцев.

Суд посчитал доводы ответчика неубедительными и исковые требования удовлетворил частично, взыскав в пользу несовершеннолетнего в счет компенсации морального вреда 90 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что несовершеннолетний пермяк отсудил 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за падение. Недалеко от своего дома он поскользнулся, упал и получил закрытый перелом правого колена без смещения. 

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В Пермском крае муниципалитет выплатит компенсацию мальчику, которого укусили бродячие собаки. Нападение животных произошло в поселке Гайны зимой этого года. По решению суда семья потерпевшего получит от местной администрации 90 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. «В феврале 2024 года в поселке Гайны около улицы Коммунистическая стая бродячих собак накинулась на подростка. Две собаки укусили ребенка, когда он возвращался домой из школы. После укусов собак у ребенка возник страх, усиливающийся при виде собак», — сообщили в пресс-службе Гайнского районного суда. В суд было направлено исковое заявление о компенсации пострадавшему морального вреда в 200 тысяч рублей. Администрация Гайнского муниципального округа не согласилась с исковыми требованиями районного прокурора. Чиновники ссылались на то орган местного самоуправления не осуществляет обязанности собственника животных без владельцев, а лишь заключает контракт на их отлов, стерилизацию, вакцинацию, лечение и возврат в прежнее место обитания. Ответчик считал, что им принимаются исчерпывающие мероприятия по направлению деятельности по обращению с животными без владельцев. Суд посчитал доводы ответчика неубедительными и исковые требования удовлетворил частично, взыскав в пользу несовершеннолетнего в счет компенсации морального вреда 90 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало о том, что несовершеннолетний пермяк отсудил 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за падение. Недалеко от своего дома он поскользнулся, упал и получил закрытый перелом правого колена без смещения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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