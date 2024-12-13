Пермяк отсудил сотни тысяч рублей за падение

Житель Перми обратился в суд с иском к МКУ «Содержание объектов благоустройства», ООО «БОР». Ранее он упал на обледеневшем тротуаре, а затем потребовал миллион рублей компенсации морального вреда, рассказали в Орджоникидзевском суде Перми.
«Истец обратился в суд с требованием о компенсации морального вреда, причиненного в результате падения. Размер исковых требований составил один миллион рублей. Судом установлено, что 3 февраля 2024 года несовершеннолетний пермяк возвращался домой из магазина. Недалеко от своего дома он поскользнулся, упал и получил закрытый перелом правого колена без смещения», — сообщается на сайте суда.
Уточняется, что молодому человеку в травмпункте наложили гипс от верхней трети бедра до кончиков пальцев. На больничном он находился в общей сложности 41 день.
Суд пришел к выводу, что юноша упал из-за ненадлежащего исполнения ООО «БОР» возложенных на него муниципальным контрактом обязанностей по содержанию, ремонту городских улиц и дорог в Орджоникидзевском районе, обеспечению постоянного и бесперебойного движения автотранспорта и пешеходов. А также безопасности дорожного движения на городских улицах и дорогах.
Суд частично удовлетворил исковые требования. С ООО БОР» взыскано 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение в законную силу не вступило.
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