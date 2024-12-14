«Трактор» подписал контракт с легионером из США Логаном Дэем

15 декабря 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

«Трактор» делает ставку на игроков с бойцовскими качествами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ХК «Трактор» подписал контракт с Логаном Дэем, праворуким нападающим из США. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба. «Дэй — опытный хоккеист и у него победный опыт в двух последних розыгрышах Кубка Колдера. Этот праворукий защитник обладает габаритами и бойцовскими качествами. У Логана высокий уровень игрового мышления», — прокомментировал приобретение клуба генеральный менеджер ХК «Трактор» Алексей Волков. Волков отметил, что Логан пропустил начало сезона в АХЛ, но сейчас полностью восстановился. После завершения оформления необходимых документов он присоединится к команде, чтобы чтобы покорять КХЛ. Из биографии игрока известно, что свою карьеру в США он начал в юниорских лигах, таких как USHS-Prep и USPHL Premier. После окончания школы он продолжил обучение в колледже, играя в главной студенческой лиге NCAA, и в сезоне 2014/15 стал чемпионом NCAA с командой Провиденса. Ранее в пресс-службе клуба сообщили, что челябинский форвард Александр Шаров пополнил состав китайской команды, а челябинский «Трактор» получил взамен денежную компенсацию. Эти деньги пойдут на «новые подписания, под которые нужен определенный ресурс». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ХК «Трактор» подписал контракт с Логаном Дэем, праворуким нападающим из США. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба. «Дэй — опытный хоккеист и у него победный опыт в двух последних розыгрышах Кубка Колдера. Этот праворукий защитник обладает габаритами и бойцовскими качествами. У Логана высокий уровень игрового мышления», — прокомментировал приобретение клуба генеральный менеджер ХК «Трактор» Алексей Волков. Волков отметил, что Логан пропустил начало сезона в АХЛ, но сейчас полностью восстановился. После завершения оформления необходимых документов он присоединится к команде, чтобы чтобы покорять КХЛ. Из биографии игрока известно, что свою карьеру в США он начал в юниорских лигах, таких как USHS-Prep и USPHL Premier. После окончания школы он продолжил обучение в колледже, играя в главной студенческой лиге NCAA, и в сезоне 2014/15 стал чемпионом NCAA с командой Провиденса. Ранее в пресс-службе клуба сообщили, что челябинский форвард Александр Шаров пополнил состав китайской команды, а челябинский «Трактор» получил взамен денежную компенсацию. Эти деньги пойдут на «новые подписания, под которые нужен определенный ресурс».