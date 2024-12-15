Вышли в море по ошибке и нанесли ущерб экологии: что известно о танкерах в Керчи и моряках

В Керченском проливе, в результате сильного шторма, потерпели крушение два танкера: «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Первое судно перевозило 4,3 тысячи тонн мазута, что вызывает серьезные опасения у экологов относительно возможных последствий разлива нефти. Спасательные работы проводятся под контролем президента России Владимира Путина. Подробнее в материале URA.RU.
Крушение танкеров в Керченском проливе
Судно «Волгонефть 212», перевозившее 4,3 тысячи тонн мазута, потерпело крушение недалеко от Крыма. На борту этого танкера находились 13 членов экипажа. Второй танкер, «Волгонефть 239», имел 14 человек на борту. Крушение обоих судов произошло в результате сильного шторма в Керченском проливе. Спасательная операция продолжается.
Какие последствия от крушения
Разлив нефтепродуктов нанесет значительный ущерб окружающей среде. Об этом заявил директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов. Он напомнил о трагическом случае, произошедшем в ноябре 2007 года, когда шторм разломил танкер с пятью тысячами тонн нефти, что привело к долгому загрязнению берегов Таманского полуострова и гибели птиц.
Пукалов подчеркнул, что текущий шторм сильнее, чем в 2007 году, с волнами до семи баллов и порывами ветра до 22 м/с в станице Тамани. Это значительно усложняет работы по ликвидации последствий разлива. Учитывая особенности Керченского пролива, существует вероятность, что нефтепродукты будут вынесены на берега косы Тузла, что усложнит меры по сбору разливов.
Как проходит спасательная операция
Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и созданию рабочей группы, возглавляемой вице-премьером Виталием Савельевым. В штаб работы входят представители МЧС, Минтранса и других соответствующих ведомств.
С «Волгонефти 212» были эвакуированы 13 человек, один из них не подавал признаков жизни. Отсутствует ясность относительно судьбы экипажа из 14 человек танкера «Волгонефть 239», который сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Связь с ними поддерживается, однако точных данных об их состоянии на данный момент нет.
Как сообщает «РЕН ТВ», семья капитана танкера «Волгонефть 212» на данный момент не имеет возможности связаться с ним. У моряка есть грудной ребенок и пятилетняя дочь, которые ждут его возвращения. Жена капитана отметила, что танкер вышел в море месяц назад, и с тех пор о нем не было никакой информации. Telegram-канал Baza сообщает, что капитан танкера сумел выжить.
В каком состоянии находились танкеры
Специалисты выражают опасения по поводу правомерности выхода танкеров в море. Председатель отделения Общероссийского союза моряков по Ростовской области Леонид Глушак заявил, что такие суда, как «Волгонефть», не предназначены для работы в зимних условиях. По его словам, выход в открытое море в таких условиях был ошибочен, и соответствующие меры не были предприняты для обеспечения безопасности. Глушак также добавил, что на борту танкеров отсутствовали гидрокостюмы, что создавало дополнительную опасность в случае экстренной ситуации.
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