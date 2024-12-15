Чемезов: Путин спас российский ОПК одним решением

В начале 2000-х годов президент России Владимир Путин принял решение о консолидации оборонных предприятий в государственные холдинги, что сыграло ключевую роль в возможности ведения военных действий сегодня. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в документальном фильме «Властелины неба», посвященном 85-летию ОКБ им. П.О . Сухого и А.И. Микояна, который был показан на «Первом канале».
«Если бы, конечно, в нулевые годы наш президент Владимир Владимирович Путин не принял решение о консолидации всех оставшихся оборонных предприятий, в том числе авиационных, в государственные холдинги, в корпорации, наверное, на сегодняшний день было бы очень сложно нам сегодня участвовать в каких-либо военных действиях», — сказал он (цитата по ТАСС). Чемезов подчеркнул тяжелое состояние оборонной промышленности России в 1990-е годы.
По его словам, дополнительно Путин отметил значительное увеличение производства военной продукции в период текущих военных операций. Так, российские оборонные предприятия увеличили выпуск боеприпасов в 14 раз, беспилотников — в четыре раза, а бронетанкового вооружения — в 3,5 раза.
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