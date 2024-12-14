Коммунальщиков отправили чистить Екатеринбург после ревизии URA.RU: что из этого вышло. Фото, видео

Ответственным за уборку снега в Екатеринбурге устроили нагоняй

16 декабря 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

У районов есть общая проблема — плохая уборка пешеходных зон (в том числе знаковых) Фото: Андрей Осенков © URA.RU Вечер 14 декабря у районных чиновников Екатеринбурга и коммунальщиков был не из приятных: после того, как URA.RU проехалось по всем районам и увидело, что ответственные за уборку снега бездействуют, городское начальство устроило нагоняй. И улицы стали прибирать активнее. Что из этого вышло — в новом резюме URA.RU (с фото). А перед этим — видео. Железнодорожный район Считался едва ли не самым проблемным. Особенный бардак 14 декабря журналист URA.RU фиксировал возле ЖД-вокзала. Огромные насыпи снега у продуктовых ларьков и газетных киосков спустя сутки убрали. Днем 15 декабря следы техники были и у «Варежки» (памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу). Также на подъезде к вокзалу почти исчезли снежные колеи. Чище стало и у остановки «Калининская». В меньшей степени ситуация поменялась на улице Челюскинцев: обочины там по-прежнему завалены коричневой кашей. Хоть и следы техники заметны. Снежные валы остаются на обочинах по проспекту Космонавтов. А под ЖД-мостом в насыпь уже даже начали кидать мусор. Ленинский На главной пешеходной улице 15 декабря все так же портили вид снежные кучи, сформировавшиеся после прохода техники (к вечеру их убрали). А подземные переходы были такие же скользкие, как накануне, снег все так же сваливают к перилам. Для гостей города впечатления не из приятных (местные привыкли). Плотинку — лицо Екатеринбурга — хоть и прибрали, кучи в отдельных местах сохранялись. Проблемы остаются и на улице 8 Марта — там снег местами не был убран с обочин, а пешеходные дорожки заметало. На Хохрякова снежная каша за сутки исчезла: улица плотно вычищена спецтехникой. Хотя остатки снега с тротуаров убрали не до конца, валы на обочинах ликвидировали. Состояние тротуаров на Малышева местами оставляет желать лучшего. Кировский У корреспондента сложилось впечатление, что здесь провели экспресс-уборку. Особенно на улице Мира. Тротуары и дороги очищены (видны свежие следы техники), но на обочинах растут огромные снежные стены. Буквально. Автомобилисты страдают. Удалось увидеть, как сразу три машины карябают об эти кучи дно. Снежная гора была и на остановке возле УрФУ. Схожая ситуация и на улицах Сулимова, Уральская: на дорогах снег убран, но коричневая снежная каша на обочинах (пусть валы и не такие большие, как на Мира) — на месте. Ни одного рабочего журналист не увидел. В грязную кашу превратился и убранный с проезжей части снег на Блюхера. Одной из самых грязных корреспонденту показалась часть Академической улицы — на ней снег толстым слоем лежит с противоположной от парковки стороны дороги, а на самой проезжей части появились маленькие колеи. На Первомайской ситуация схожая. Октябрьский Снежные колеи у дорог, тротуары во льду и неубранные кучи. Улицу Куйбышева прибрали относительно нормально (и, кажется, несколько раз). Там только небольшие снежные валы у дороги. На Розы Люксембург отвалы остаются на обочинах, а также у деревьев и возле заборов. На пешеходных переходах по Декабристов снег лежит кучками, а на проезжей части продолжают выситься снежные черные валы. Орджоникидзевский Возле станции метро «Уралмаш» на проспекте Космонавтов больших куч снега не видно. Заметно чище стали пешеходные переходы и тротуары на пересечении с улицей Машиностроителей, на которые жаловались местные жители. Грязное месиво остается на улице Баумана. Там же — снежные валы от прохода спецтехники. На тротуарах в целом по району скользко (проблему ранее признавал префект Роман Кравченко). Верх-Исетский Как минимум на Крауля и Викулова техника, видно, проезжала. На Викулова постарались и дворники, куча снега у магазина, шокировавшая корреспондента URA.RU накануне, убрана. Черные валы — на Заводской. Снег с тротуаров не вывезли на и улице Татищева. На Металлургов обочины все такие же запущенные, но в отдельных местах прибрались. На пересечении Московской и Попова (граница Верх-Исетского и Ленинского районов) работала целая группа коммунальщиков. Чкаловский Улицу Академика Шварца почистили несколько раз — участками там даже нет снежных валов. Проблему, на которую URA.RU жаловались жители района — кучи снега на стыке тротуара и дороги, — исправили. Снег убрали в сторону, а где-то (вы не поверите) вывезли. Возле управы тоже стало более-менее чисто, правда, в нескольких метрах от пешеходного перехода снег так и остался лежать. В целом снежные «бордюры» (замечены также на 8 Марта и Юлиуса Фучика) тут поменьше, чем в других районах. Видна работа крупной снегоуборочной техники. Академический На основной улице — Вильгельма де Геннина — со вчерашнего дня особо ничего не поменялось. Это видно на фото. Убранные дороги остаются чистыми от снега, а тротуары все еще скованы льдом, на некоторых остаются кучи. По многим улицам (например, Академика Ландау) ходить опасно. У поликлиники №3 на Академика Парина снег просто смело, а появившиеся после прохождения техники кучи остались. Территория около Преображенского парка прибрана — пешеходные дорожки чистые, а в самом парке к вечеру наконец почистили лестницу (как и обещал глава района Николай Смирнягин). Дети катались на ней, как с горки. Дублеры улиц также остаются неочищенными. Их уборку осложняют автомобилисты — в выходные парковки на дублерах заняты практически все время. На Академика Сахарова журналист увидел, как снегоуборочная машина собирает валы на пешеходной зоне. Вчера, чтобы пройти через нее, приходилось переступать снежную кашу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечер 14 декабря у районных чиновников Екатеринбурга и коммунальщиков был не из приятных: после того, как URA.RU проехалось по всем районам и увидело, что ответственные за уборку снега бездействуют, городское начальство устроило нагоняй. И улицы стали прибирать активнее. Что из этого вышло — в новом резюме URA.RU (с фото). А перед этим — видео. Считался едва ли не самым проблемным. Особенный бардак 14 декабря журналист URA.RU фиксировал возле ЖД-вокзала. Огромные насыпи снега у продуктовых ларьков и газетных киосков спустя сутки убрали. Днем 15 декабря следы техники были и у «Варежки» (памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу). Также на подъезде к вокзалу почти исчезли снежные колеи. Чище стало и у остановки «Калининская». В меньшей степени ситуация поменялась на улице Челюскинцев: обочины там по-прежнему завалены коричневой кашей. Хоть и следы техники заметны. Снежные валы остаются на обочинах по проспекту Космонавтов. А под ЖД-мостом в насыпь уже даже начали кидать мусор. На главной пешеходной улице 15 декабря все так же портили вид снежные кучи, сформировавшиеся после прохода техники (к вечеру их убрали). А подземные переходы были такие же скользкие, как накануне, снег все так же сваливают к перилам. Для гостей города впечатления не из приятных (местные привыкли). Плотинку — лицо Екатеринбурга — хоть и прибрали, кучи в отдельных местах сохранялись. Проблемы остаются и на улице 8 Марта — там снег местами не был убран с обочин, а пешеходные дорожки заметало. На Хохрякова снежная каша за сутки исчезла: улица плотно вычищена спецтехникой. Хотя остатки снега с тротуаров убрали не до конца, валы на обочинах ликвидировали. Состояние тротуаров на Малышева местами оставляет желать лучшего. У корреспондента сложилось впечатление, что здесь провели экспресс-уборку. Особенно на улице Мира. Тротуары и дороги очищены (видны свежие следы техники), но на обочинах растут огромные снежные стены. Буквально. Автомобилисты страдают. Удалось увидеть, как сразу три машины карябают об эти кучи дно. Снежная гора была и на остановке возле УрФУ. Схожая ситуация и на улицах Сулимова, Уральская: на дорогах снег убран, но коричневая снежная каша на обочинах (пусть валы и не такие большие, как на Мира) — на месте. Ни одного рабочего журналист не увидел. В грязную кашу превратился и убранный с проезжей части снег на Блюхера. Одной из самых грязных корреспонденту показалась часть Академической улицы — на ней снег толстым слоем лежит с противоположной от парковки стороны дороги, а на самой проезжей части появились маленькие колеи. На Первомайской ситуация схожая. Снежные колеи у дорог, тротуары во льду и неубранные кучи. Улицу Куйбышева прибрали относительно нормально (и, кажется, несколько раз). Там только небольшие снежные валы у дороги. На Розы Люксембург отвалы остаются на обочинах, а также у деревьев и возле заборов. На пешеходных переходах по Декабристов снег лежит кучками, а на проезжей части продолжают выситься снежные черные валы. Возле станции метро «Уралмаш» на проспекте Космонавтов больших куч снега не видно. Заметно чище стали пешеходные переходы и тротуары на пересечении с улицей Машиностроителей, на которые жаловались местные жители. Грязное месиво остается на улице Баумана. Там же — снежные валы от прохода спецтехники. На тротуарах в целом по району скользко (проблему ранее признавал префект Роман Кравченко). Как минимум на Крауля и Викулова техника, видно, проезжала. На Викулова постарались и дворники, куча снега у магазина, шокировавшая корреспондента URA.RU накануне, убрана. Черные валы — на Заводской. Снег с тротуаров не вывезли на и улице Татищева. На Металлургов обочины все такие же запущенные, но в отдельных местах прибрались. На пересечении Московской и Попова (граница Верх-Исетского и Ленинского районов) работала целая группа коммунальщиков. Улицу Академика Шварца почистили несколько раз — участками там даже нет снежных валов. Проблему, на которую URA.RU жаловались жители района — кучи снега на стыке тротуара и дороги, — исправили. Снег убрали в сторону, а где-то (вы не поверите) вывезли. Возле управы тоже стало более-менее чисто, правда, в нескольких метрах от пешеходного перехода снег так и остался лежать. В целом снежные «бордюры» (замечены также на 8 Марта и Юлиуса Фучика) тут поменьше, чем в других районах. Видна работа крупной снегоуборочной техники. На основной улице — Вильгельма де Геннина — со вчерашнего дня особо ничего не поменялось. Это видно на фото. Убранные дороги остаются чистыми от снега, а тротуары все еще скованы льдом, на некоторых остаются кучи. По многим улицам (например, Академика Ландау) ходить опасно. У поликлиники №3 на Академика Парина снег просто смело, а появившиеся после прохождения техники кучи остались. Территория около Преображенского парка прибрана — пешеходные дорожки чистые, а в самом парке к вечеру наконец почистили лестницу (как и обещал глава района Николай Смирнягин). Дети катались на ней, как с горки. Дублеры улиц также остаются неочищенными. Их уборку осложняют автомобилисты — в выходные парковки на дублерах заняты практически все время. На Академика Сахарова журналист увидел, как снегоуборочная машина собирает валы на пешеходной зоне. Вчера, чтобы пройти через нее, приходилось переступать снежную кашу.