Кто такой Евгений Черняк*, который попался на финансировании ВСУ: почему им недовольны на Украине

Владелец Global Spirits перевел ВСУ 1,3 млрд рублей

16 декабря 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Бизнесмен был объявлен в международный розыск Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Владелец алкогольного холдинга Global Spirits, который является производителем бренда водки «Хортица», Евгений Черняк (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) перевел свыше 1,3 миллиарда рублей в поддержку ВСУ. За что бизнесмен объявлен в международный розыск и чем не угодил украинским властям — в материале URA.RU. Кто такой Евгений Черняк, который попался на финансировании ВСУ Евгений Черняк, украинский бизнесмен, занимает пост председателя наблюдательного совета Global Spirits — одного из ведущих европейских холдингов. В его владении находятся предприятия, специализирующиеся на производстве ликеров, коньяков, бренди, вин и слабоалкогольных напитков, включая такие известные марки водок, как «Хортица», «Мороша» и «Первак». Кроме того, холдинг Global Spirits владеет ликеро-водочным заводом «Хортица» и Одесским коньячным заводом. В чем его обвиняют Бизнесмена обвиняют в финансировании террористической деятельности. Согласно предварительной информации, владелец крупной производственной компании перечислял средства ВСУ. Общая сумма финансирования украинских националистов составила 1,3 миллиарда рублей, полученных от деятельности его компании, пишет телеканал 360. По данным следствия, Черняк также предоставлял ВСУ товары и оборудование, предназначенные для выполнения боевых задач. В рамках расследования, связанного с деятельностью предпринимателя из крупного холдинга, были задержаны двое сотрудников. В июле 2023 года Следственный комитет РФ инициировал против него уголовное преследование по обвинению в финансировании терроризма, после того как стало известно о его финансовой поддержке украинской армии. Бизнесмен был объявлен в международный розыск. Однако до недавнего времени точная сумма переданных им средств не раскрывалась. В июне 2024 года Курский суд рассмотрел и удовлетворил требование Генеральной прокуратуры РФ о конфискации активов алкогольного холдинга Global Spirits в пользу государства. Рассмотрение дела проходило в закрытом формате, передает «Национальная служба новостей». Почему бизнесменом недовольны на Украине На Украине бизнесмен также столкнулся с недовольством, несмотря на оказываемую поддержку ВСУ. Служба безопасности Украины выразила подозрения в адрес Черняка в связи с его финансовой поддержкой России. Это связано с тем, что после начала специальной военной операции его холдинг не прекратил операции в РФ, продолжая уплачивать налоги и закупать спирт у российских поставщиков, пишет РБК. При этом, источник, близкий к компании бизнесмена в мае настоящего года сообщил, что заводы ГК «Традиции успеха», которые раньше принадлежали Global Spirits, остановили выпуск водки «Хорта» (ранее — «Хортиця» — прим. URA.RU). *Евгений Черняк внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелец алкогольного холдинга Global Spirits, который является производителем бренда водки «Хортица», Евгений Черняк (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) перевел свыше 1,3 миллиарда рублей в поддержку ВСУ. За что бизнесмен объявлен в международный розыск и чем не угодил украинским властям — в материале URA.RU. Евгений Черняк, украинский бизнесмен, занимает пост председателя наблюдательного совета Global Spirits — одного из ведущих европейских холдингов. В его владении находятся предприятия, специализирующиеся на производстве ликеров, коньяков, бренди, вин и слабоалкогольных напитков, включая такие известные марки водок, как «Хортица», «Мороша» и «Первак». Кроме того, холдинг Global Spirits владеет ликеро-водочным заводом «Хортица» и Одесским коньячным заводом. Бизнесмена обвиняют в финансировании террористической деятельности. Согласно предварительной информации, владелец крупной производственной компании перечислял средства ВСУ. Общая сумма финансирования украинских националистов составила 1,3 миллиарда рублей, полученных от деятельности его компании, пишет телеканал 360. По данным следствия, Черняк также предоставлял ВСУ товары и оборудование, предназначенные для выполнения боевых задач. В рамках расследования, связанного с деятельностью предпринимателя из крупного холдинга, были задержаны двое сотрудников. В июле 2023 года Следственный комитет РФ инициировал против него уголовное преследование по обвинению в финансировании терроризма, после того как стало известно о его финансовой поддержке украинской армии. Бизнесмен был объявлен в международный розыск. Однако до недавнего времени точная сумма переданных им средств не раскрывалась. В июне 2024 года Курский суд рассмотрел и удовлетворил требование Генеральной прокуратуры РФ о конфискации активов алкогольного холдинга Global Spirits в пользу государства. Рассмотрение дела проходило в закрытом формате, передает «Национальная служба новостей». На Украине бизнесмен также столкнулся с недовольством, несмотря на оказываемую поддержку ВСУ. Служба безопасности Украины выразила подозрения в адрес Черняка в связи с его финансовой поддержкой России. Это связано с тем, что после начала специальной военной операции его холдинг не прекратил операции в РФ, продолжая уплачивать налоги и закупать спирт у российских поставщиков, пишет РБК. При этом, источник, близкий к компании бизнесмена в мае настоящего года сообщил, что заводы ГК «Традиции успеха», которые раньше принадлежали Global Spirits, остановили выпуск водки «Хорта» (ранее — «Хортиця» — прим. URA.RU). *Евгений Черняк внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов