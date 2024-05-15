15 мая 2024

Заводы производителя водки «Хортиця» перестали работать в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Заводы ГК "Традиции успеха" остановили выпуск водки "Хорта"
Заводы ГК "Традиции успеха" остановили выпуск водки "Хорта" Фото:

Заводы ГК «Традиции успеха», которые раньше принадлежали Global Spirits, остановили выпуск водки «Хорта» (ранее – «Хортиця» — прим. URA.RU). Об этом рассказали источники, близкие к группе.

«"Русский север " и "Родник и К" остановили выпуск водки "Хорта". Она по-прежнему производится, но в незначительных объемах и на предприятиях других компаний в рамках контрактного производства», — пишут «Ведомости», ссылаясь на свои источники.

Уточняется, что это может быть связано с уголовным преследованием нынешнего владельца группы Александра Беспалова. Также причиной остановки выпуска продукции может быть то, что группа «находится в процессе перехода во временное управление Росимущества».

Районный суд Курска арестовал винные компании и водочные заводы. Они были связаны с основателем Global Spirits Евгением Черняком (внесен в список террористов и экстремистов), который производил водку «Хортиця». Всего в перечень вошло шесть юрлиц.

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Заводы ГК «Традиции успеха», которые раньше принадлежали Global Spirits, остановили выпуск водки «Хорта» (ранее – «Хортиця» — прим. URA.RU). Об этом рассказали источники, близкие к группе. «"Русский север " и "Родник и К" остановили выпуск водки "Хорта". Она по-прежнему производится, но в незначительных объемах и на предприятиях других компаний в рамках контрактного производства», — пишут «Ведомости», ссылаясь на свои источники. Уточняется, что это может быть связано с уголовным преследованием нынешнего владельца группы Александра Беспалова. Также причиной остановки выпуска продукции может быть то, что группа «находится в процессе перехода во временное управление Росимущества». Районный суд Курска арестовал винные компании и водочные заводы. Они были связаны с основателем Global Spirits Евгением Черняком (внесен в список террористов и экстремистов), который производил водку «Хортиця». Всего в перечень вошло шесть юрлиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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