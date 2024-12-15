Замглавы МИД Ирана: израильские власти юридически возможно казнить

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил о юридической возможности вынесения смертного приговора представителям израильской власти за совершение преступлений, если суд проведут страны, имеющие в своем законодательстве положения о казни. Это заявление было сделано на фоне выдачи МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.
«На данный момент ряд стран отменили смертную казнь, однако есть более 55 государств, в законодательстве которых этот вид наказания существует. Поэтому две или три страны, поддерживающие палестинский народ и выступающие против преступлений израильского режима, могут собраться вместе, организовать совместный суд и вынести смертный приговор израильским чиновникам», — пишет на агентство ISNA.
Гариб-Абади подчеркнул, что для проведения такого суда необходимо единодушие и одобрение парламентов участвующих стран. Сложность реализации и исполнения такого решения остается открытым вопросом.
Ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в Газе. Израильские чиновники заявляли, что возможные обвинения будут связаны с препятствованием гуманитарной помощи и жестким ответом на атаки палестинской группировки ХАМАС.
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