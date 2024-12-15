15 декабря 2024

Замглавы МИД Ирана: израильские власти юридически возможно казнить

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Ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху
Ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху Фото:

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил о юридической возможности вынесения смертного приговора представителям израильской власти за совершение преступлений, если суд проведут страны, имеющие в своем законодательстве положения о казни. Это заявление было сделано на фоне выдачи МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.

«На данный момент ряд стран отменили смертную казнь, однако есть более 55 государств, в законодательстве которых этот вид наказания существует. Поэтому две или три страны, поддерживающие палестинский народ и выступающие против преступлений израильского режима, могут собраться вместе, организовать совместный суд и вынести смертный приговор израильским чиновникам», — пишет на агентство ISNA.

Гариб-Абади подчеркнул, что для проведения такого суда необходимо единодушие и одобрение парламентов участвующих стран. Сложность реализации и исполнения такого решения остается открытым вопросом.

Ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в Газе. Израильские чиновники заявляли, что возможные обвинения будут связаны с препятствованием гуманитарной помощи и жестким ответом на атаки палестинской группировки ХАМАС.

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Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил о юридической возможности вынесения смертного приговора представителям израильской власти за совершение преступлений, если суд проведут страны, имеющие в своем законодательстве положения о казни. Это заявление было сделано на фоне выдачи МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. «На данный момент ряд стран отменили смертную казнь, однако есть более 55 государств, в законодательстве которых этот вид наказания существует. Поэтому две или три страны, поддерживающие палестинский народ и выступающие против преступлений израильского режима, могут собраться вместе, организовать совместный суд и вынести смертный приговор израильским чиновникам», — пишет на агентство ISNA. Гариб-Абади подчеркнул, что для проведения такого суда необходимо единодушие и одобрение парламентов участвующих стран. Сложность реализации и исполнения такого решения остается открытым вопросом. Ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в Газе. Израильские чиновники заявляли, что возможные обвинения будут связаны с препятствованием гуманитарной помощи и жестким ответом на атаки палестинской группировки ХАМАС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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