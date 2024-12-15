Спрос на искусственную икру вырос в России почти на 20% за год

Спрос на имитированную икру вырос на 19% за год в России. Причинами называют сильное подорожание натуральной икры- до 9,5 тысячи рублей за килограмм.
«Россияне стали переходить с натуральной красной икры на имитированную (искусственную). По данным аналитиков „Контур.Маркета“, которые изучили 1,5 млн чеков, пробитых в разных торговых точках по всей стране в период с 1 октября по 8 декабря 2024-го, и сравнили эти данные с таким же периодом прошлого года, спрос вырос на 19%», — пишут «Известия».
Ранее URA.RU рассказывало, что не стоит покупать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Подробнее о том, как выбрать качественную икру — в материале агентства.
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