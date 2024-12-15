15 декабря 2024

Спрос на искусственную икру вырос в России почти на 20% за год

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Имитированная красная икра бьет рекорды по спросу
Имитированная красная икра бьет рекорды по спросу Фото:

Спрос на имитированную икру вырос на 19% за год в России. Причинами называют сильное подорожание натуральной икры- до 9,5 тысячи рублей за килограмм.

«Россияне стали переходить с натуральной красной икры на имитированную (искусственную). По данным аналитиков „Контур.Маркета“, которые изучили 1,5 млн чеков, пробитых в разных торговых точках по всей стране в период с 1 октября по 8 декабря 2024-го, и сравнили эти данные с таким же периодом прошлого года, спрос вырос на 19%», — пишут «Известия».

Ранее URA.RU рассказывало, что не стоит покупать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Подробнее о том, как выбрать качественную икру — в материале агентства.

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Спрос на имитированную икру вырос на 19% за год в России. Причинами называют сильное подорожание натуральной икры- до 9,5 тысячи рублей за килограмм. «Россияне стали переходить с натуральной красной икры на имитированную (искусственную). По данным аналитиков „Контур.Маркета“, которые изучили 1,5 млн чеков, пробитых в разных торговых точках по всей стране в период с 1 октября по 8 декабря 2024-го, и сравнили эти данные с таким же периодом прошлого года, спрос вырос на 19%», — пишут «Известия». Ранее URA.RU рассказывало, что не стоит покупать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Подробнее о том, как выбрать качественную икру — в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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