15 декабря 2024
14 декабря 2024

Шамана и Лепса хотят видеть челябинцы в новогоднюю ночь на телеэкране

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы хотят встретить Новый год с Шаманом по телевизору
Челябинцы хотят встретить Новый год с Шаманом по телевизору Фото:

Жители Челябинской области хотят, чтобы в Новый год телеканалы транслировали выступления Григория Лепса, Стаса Михайлова и Шамана. Почти половина жителей региона планирует включать телевизор в ночь с 31 декабря на 1 января. К таким выводам пришли эксперты сервиса Superjob по результатам опроса.

«Кого хотят видеть в телевизоре: в списке желанных артистов немало известных исполнителей. Упоминался Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Наташа Королева, Полина Гагарина, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Лолита. Интересны молодые звезды: Нилетто, Люся Чеботина, Анна Асти и исполнители, в основном известные публике по шоу „Голос“», — рассказали аналитики.

В Superjob уточнили: контекстный анализ комментариев показал, что в новогодних огоньках челябинцы хотят видеть Шамана, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова, а также участников шоу «Голос» Сергея Волчкова и Севака Ханагяна. Они вошли в первую пятерку ответов.

В новогоднюю ночь 43% жителей Челябинска будут смотреть музыкально-развлекательные программы на телевизорах и компьютерах. Из них каждый десятый предпочтет традиционные «Голубые огоньки», в то время как 33% настроят телевизоры на эти шоу в качестве фонового оформления вечера, уточняют проводившие опрос эксперты.

Как URA.RU писало ранее, челябинцам рассказали, где найти подарки на Новый год. Жителям региона предложили отправиться на ярмарки. 

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Жители Челябинской области хотят, чтобы в Новый год телеканалы транслировали выступления Григория Лепса, Стаса Михайлова и Шамана. Почти половина жителей региона планирует включать телевизор в ночь с 31 декабря на 1 января. К таким выводам пришли эксперты сервиса Superjob по результатам опроса. «Кого хотят видеть в телевизоре: в списке желанных артистов немало известных исполнителей. Упоминался Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Наташа Королева, Полина Гагарина, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Лолита. Интересны молодые звезды: Нилетто, Люся Чеботина, Анна Асти и исполнители, в основном известные публике по шоу „Голос“», — рассказали аналитики. В Superjob уточнили: контекстный анализ комментариев показал, что в новогодних огоньках челябинцы хотят видеть Шамана, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова, а также участников шоу «Голос» Сергея Волчкова и Севака Ханагяна. Они вошли в первую пятерку ответов. В новогоднюю ночь 43% жителей Челябинска будут смотреть музыкально-развлекательные программы на телевизорах и компьютерах. Из них каждый десятый предпочтет традиционные «Голубые огоньки», в то время как 33% настроят телевизоры на эти шоу в качестве фонового оформления вечера, уточняют проводившие опрос эксперты. Как URA.RU писало ранее, челябинцам рассказали, где найти подарки на Новый год. Жителям региона предложили отправиться на ярмарки. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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