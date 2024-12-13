Челябинцам предлагают искать подарки для близких на новогодних ярмарках

В декабре пройдет минимум пять новогодних ярмарок Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске одна из первых новогодних ярмарок хендмейд изделий стартовала 5 декабря. Остальные площадки откроются в эти выходные и в конце декабря. На товарных рядах работы представят художники, кондитеры, ювелиры и творцы из других сфер. Также ожидаются мастер-классы. О том, где найти подарки для себя и своих близких — в материале URA.RU.

Третья ярмарка в галерее современного искусства

В галерее Larisa Depershmidt с 5 декабря открыта новогодняя ярмарка. В творческом пространстве представляют работы более 30 художников из Челябинска, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Посетителей ждет не только живопись, но и графика, а также изделия из керамики и текстиля. Кроме того, запланировано проведение закрытого аукциона. Стоимость входа — 100 рублей. Цена изделий — от 800 рублей. Ярмарка завершится 25 января.

Хендмейд ярмарка «Че_мода_н»

Вход на новогодние ярмарки практически везде свободный Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Торговом центре с 14 по 15 декабря пройдет новогодний маркет товаров ручной работы. Гости ярмарки смогут поучаствовать в мастер-классах. На площадке будут представлены: игрушки, бижутерия, натуральная косметика, новогодние украшения для интерьера дома, текстильные изделия и кожаные аксессуары. Свои праздничные угощения продемонстрируют творцы-кондитеры.

Новогодняя ярмарка в Публичке

В Публичной библиотеке 14 декабря состоится ярмарка, в рамках которой пройдут различные мастер-классы и выступления. Среди запланированных мероприятий — мастер-класс по изготовлению серебристой змейки. Кроме того, в этот же день проведут занятие по созданию рождественского ангела и браслета-оберега. Выступление студии «Бэби-джаз» начнется днем. Посещение бесплатное.

Ярмарка CHE_Market

На ярмарках представят огромный выбор елочных игрушек Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

На площадке конгресс- холла «Центр международной торговли» с 19 по 22 декабря будет проходить новогодняя ярмарка. Мастера со всей России привезут в Челябинск изделия ручной работы: дизайнерские товары, кондитерские и фермерские продукты, ароматические свечи и многое другое. В одном из пространств будет организована арт-барахолка. Стоимость входа для взрослых — 100 рублей.

Новогодний «Хобби Маркет»

В ТРК «АЛМАЗ» 21 и 22 декабря 50 мастеров рукоделия представят свои работы. На торговых рядах можно будет найти шоколадные изделия, мягкие игрушки, элементы интерьера, украшения, сумки и косметические товары в новогодней тематике. Помимо ярмарки, для посетителей проведут мастер-классы, устроят концерт с ди-джеем и выступлениями творческих коллективов. Возле центральной елки появятся Дед Мороз и Снегурочка. Будет организована фотозона и розыгрыши подарков. Вход свободный.