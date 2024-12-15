Дипломат Жданова раскрыла потери наемников в зоне СВО

Дипломат Жданова: более трети иностранных наемников погибли на Украине

16 декабря 2024 в 05:27 Размер текста - 17 +

Наемники зарабатывают в ходе боевых действий около 3—7 тысяч долларов ежемесячно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 6,5 тысячи из 15 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину, были уничтожены, сообщила исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Юлия Жданова, опираясь на данные Минобороны России. «По данным Министерства обороны России, из 15 тыс. прибывших на Украину наемников около 6,5 тыс. уже уничтожено», — сказала дипломат в интервью «Известиям». Жданова также отметила, что на Украину приехали военные из 110 стран, причем большинство из них — граждане Польши, США и Грузии. Наемники зарабатывают в ходе боевых действий около 3—7 тысяч долларов ежемесячно. Кроме того, против около 800 иностранных граждан, участвовавших в вторжении в Курскую область в августе 2024 года, СК РФ завел уголовные дела. Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что с начала специальной военной операции украинские вооруженные силы понесли потери, превышающие 400 тысяч человек, передает RT. В ответ на это, президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о потерях, озвученную американским лидером. Согласно заявлению Зеленского, общее количество украинских военнослужащих, погибших на поле боя, составляет 43 тысячи человек, пишет MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около 6,5 тысячи из 15 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину, были уничтожены, сообщила исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Юлия Жданова, опираясь на данные Минобороны России. «По данным Министерства обороны России, из 15 тыс. прибывших на Украину наемников около 6,5 тыс. уже уничтожено», — сказала дипломат в интервью «Известиям». Жданова также отметила, что на Украину приехали военные из 110 стран, причем большинство из них — граждане Польши, США и Грузии. Наемники зарабатывают в ходе боевых действий около 3—7 тысяч долларов ежемесячно. Кроме того, против около 800 иностранных граждан, участвовавших в вторжении в Курскую область в августе 2024 года, СК РФ завел уголовные дела. Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что с начала специальной военной операции украинские вооруженные силы понесли потери, превышающие 400 тысяч человек, передает RT. В ответ на это, президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о потерях, озвученную американским лидером. Согласно заявлению Зеленского, общее количество украинских военнослужащих, погибших на поле боя, составляет 43 тысячи человек, пишет MK.RU.