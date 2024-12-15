15 декабря 2024

Дипломат Жданова раскрыла потери наемников в зоне СВО

Дипломат Жданова: более трети иностранных наемников погибли на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, автомат калашникова, противостояние, боевики, оружие, вооружение, война, ноги, подготовка, ак, конфликт, вооруженные силы, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, руки, солдат, мобилизация, вс рф, сво, наемники, военный, бойцы сво, ак 74
Наемники зарабатывают в ходе боевых действий около 3—7 тысяч долларов ежемесячно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Около 6,5 тысячи из 15 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину, были уничтожены, сообщила исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Юлия Жданова, опираясь на данные Минобороны России.

«По данным Министерства обороны России, из 15 тыс. прибывших на Украину наемников около 6,5 тыс. уже уничтожено», — сказала дипломат в интервью «Известиям». Жданова также отметила, что на Украину приехали военные из 110 стран, причем большинство из них — граждане Польши, США и Грузии.

Наемники зарабатывают в ходе боевых действий около 3—7 тысяч долларов ежемесячно. Кроме того, против около 800 иностранных граждан, участвовавших в вторжении в Курскую область в августе 2024 года, СК РФ завел уголовные дела.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что с начала специальной военной операции украинские вооруженные силы понесли потери, превышающие 400 тысяч человек, передает RT. В ответ на это, президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о потерях, озвученную американским лидером. Согласно заявлению Зеленского, общее количество украинских военнослужащих, погибших на поле боя, составляет 43 тысячи человек, пишет MK.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около 6,5 тысячи из 15 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину, были уничтожены, сообщила исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Юлия Жданова, опираясь на данные Минобороны России. «По данным Министерства обороны России, из 15 тыс. прибывших на Украину наемников около 6,5 тыс. уже уничтожено», — сказала дипломат в интервью «Известиям». Жданова также отметила, что на Украину приехали военные из 110 стран, причем большинство из них — граждане Польши, США и Грузии. Наемники зарабатывают в ходе боевых действий около 3—7 тысяч долларов ежемесячно. Кроме того, против около 800 иностранных граждан, участвовавших в вторжении в Курскую область в августе 2024 года, СК РФ завел уголовные дела. Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что с начала специальной военной операции украинские вооруженные силы понесли потери, превышающие 400 тысяч человек, передает RT. В ответ на это, президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о потерях, озвученную американским лидером. Согласно заявлению Зеленского, общее количество украинских военнослужащих, погибших на поле боя, составляет 43 тысячи человек, пишет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...