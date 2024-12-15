В двух поселениях ХМАО отменили занятия у школьников первой смены из-за мороза

В ХМАО у школьников первой смены отменили занятия из-за мороза в деревне Кимкьясуй и селе Сосьва. В школу там не пойдут ученики с 1 по 4 классы, сообщили в правительстве округа.
«Деревня Кимкьясуй и поселок Сосьва. 16.12.2024 занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются», — гласит информация из раздела актировок на сайте правительства.
Температура в деревне Кимкьясуй 16 декабря составляет -32 °С . В селе Сосьва — 30 градусов ниже нуля.
Ранее URA.RU сообщало, что о первых актировках в ХМАО. Предупреждение об отмене занятий для учеников с первого по четвертые классы из-за 30-градусных заморозков появилось в пяти населенных пунктах.
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