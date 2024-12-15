На озере Тургояк в Челябинской области, где еще недавно люди катались на коньках, в декабре сошел лед. На воду вышли любители сапбординга и моржи. Об этом 15 декабря рассказали пользователи социальных сетей.
«Кто хотел видос с сапером в декабре? Получайте. Внимание. В кадре опытный морж Александр Пенкин, без подготовки не повторять», — говорится в сообщении группы «Место силы оз. Тургояк» в соцсети «ВКонтакте».
На прикрепленном к посту видео видно, что мужчина вышел на воду на надувной лодке — стоя на сапдоске с веслом. В какой-то момент он нырнул в воду. Рядом с ним плыл еще один человек.
Как URA.RU писало ранее, 8 декабря женщина с ребенком чуть не погибли, провалившись под лед на озере Тургояк. На помощь пострадавшим поспешили очевидцы, вытянув их из воды.
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