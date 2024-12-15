Министр экстренно выехала в челябинскую больницу после поручения губернатора Текслера

Министр здравоохранения Колчинская проверит ремонт больницы в Катав-Ивановске

16 декабря 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

Колчинская проинспектирует затянувшийся ремонт больницы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская 16 декабря посетит больницу в Катав-Ивановске, где проинспектирует ход ремонтных работ. Поручение дано лично губернатором Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба ведомства. «Сегодня министр здравоохранения региона работает в Катав-Ивановске. По поручению Текслера по итогам прямой линии, состоявшейся 11 декабря, Колчинская проинспектирует ход ремонтных работ в районной больнице Катав-Ивановска», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Районная больница в Катав-Ивановске несколько лет закрыта на ремонт, завершить который никак не могут. Люди вынуждены ездить к узким специалистам в соседние города. При ремонте здания были выявлены повреждения несущей конструкции, пояснили в региональном минздраве. На усиление конструкции минздрав региона выделял дополнительное финансирование. Ремонтные работы должны быть закончены в 2025 году. Капремонт комплекса зданий проводится в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Прямая линия с Текслером прошла 11 декабря. Всего от жителей Челябинской области поступило 11 612 обращений, рассказали URA.RU в пресс-службе областного правительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская 16 декабря посетит больницу в Катав-Ивановске, где проинспектирует ход ремонтных работ. Поручение дано лично губернатором Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба ведомства. «Сегодня министр здравоохранения региона работает в Катав-Ивановске. По поручению Текслера по итогам прямой линии, состоявшейся 11 декабря, Колчинская проинспектирует ход ремонтных работ в районной больнице Катав-Ивановска», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Районная больница в Катав-Ивановске несколько лет закрыта на ремонт, завершить который никак не могут. Люди вынуждены ездить к узким специалистам в соседние города. При ремонте здания были выявлены повреждения несущей конструкции, пояснили в региональном минздраве. На усиление конструкции минздрав региона выделял дополнительное финансирование. Ремонтные работы должны быть закончены в 2025 году. Капремонт комплекса зданий проводится в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Прямая линия с Текслером прошла 11 декабря. Всего от жителей Челябинской области поступило 11 612 обращений, рассказали URA.RU в пресс-службе областного правительства.