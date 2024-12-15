15 декабря 2024

Министр экстренно выехала в челябинскую больницу после поручения губернатора Текслера

Министр здравоохранения Колчинская проверит ремонт больницы в Катав-Ивановске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, колчинская татьяна
Колчинская проинспектирует затянувшийся ремонт больницы (архивное фото) Фото:

Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская 16 декабря посетит больницу в Катав-Ивановске, где проинспектирует ход ремонтных работ. Поручение дано лично губернатором Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня министр здравоохранения региона работает в Катав-Ивановске. По поручению Текслера по итогам прямой линии, состоявшейся 11 декабря, Колчинская проинспектирует ход ремонтных работ в районной больнице Катав-Ивановска», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Районная больница в Катав-Ивановске несколько лет закрыта на ремонт, завершить который никак не могут. Люди вынуждены ездить к узким специалистам в соседние города.

При ремонте здания были выявлены повреждения несущей конструкции, пояснили в региональном минздраве. На усиление конструкции минздрав региона выделял дополнительное финансирование. Ремонтные работы должны быть закончены в 2025 году. Капремонт комплекса зданий проводится в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Прямая линия с Текслером прошла 11 декабря. Всего от жителей Челябинской области поступило 11 612 обращений, рассказали URA.RU в пресс-службе областного правительства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская 16 декабря посетит больницу в Катав-Ивановске, где проинспектирует ход ремонтных работ. Поручение дано лично губернатором Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба ведомства. «Сегодня министр здравоохранения региона работает в Катав-Ивановске. По поручению Текслера по итогам прямой линии, состоявшейся 11 декабря, Колчинская проинспектирует ход ремонтных работ в районной больнице Катав-Ивановска», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Районная больница в Катав-Ивановске несколько лет закрыта на ремонт, завершить который никак не могут. Люди вынуждены ездить к узким специалистам в соседние города. При ремонте здания были выявлены повреждения несущей конструкции, пояснили в региональном минздраве. На усиление конструкции минздрав региона выделял дополнительное финансирование. Ремонтные работы должны быть закончены в 2025 году. Капремонт комплекса зданий проводится в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Прямая линия с Текслером прошла 11 декабря. Всего от жителей Челябинской области поступило 11 612 обращений, рассказали URA.RU в пресс-службе областного правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...