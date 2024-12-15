Почти 44 тысячи новогодних подарков закупили для челябинских детей

Челябинские дети смогут получить подарки как от мэрии города, так и от губернатора региона
Новогодние подарки для детей от администрации Челябинска начали поступать в город. Об этом 16 декабря на аппаратном совещании сообщил заместитель мэра по соцразвитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU.
«В город начали привозить новогодние подарки! До праздника детям вручат 43,7 тысяч подарков. Они будут приобретены на деньги города и региона», — сообщил Авдеев.
От губернатора Челябинской области Алексея Текслера в этом году подарки получат около 170 тысяч детей. Вручение презентов состоится на новогодних елках.
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