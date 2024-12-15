15 декабря 2024

Почти 44 тысячи новогодних подарков закупили для челябинских детей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинские дети смогут получить подарки как от мэрии города, так и от губернатора региона
Челябинские дети смогут получить подарки как от мэрии города, так и от губернатора региона Фото:

Новогодние подарки для детей от администрации Челябинска начали поступать в город. Об этом 16 декабря на аппаратном совещании сообщил заместитель мэра по соцразвитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU.

«В город начали привозить новогодние подарки! До праздника детям вручат 43,7 тысяч подарков. Они будут приобретены на деньги города и региона», — сообщил Авдеев.

От губернатора Челябинской области Алексея Текслера в этом году подарки получат около 170 тысяч детей. Вручение презентов состоится на новогодних елках.

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Новогодние подарки для детей от администрации Челябинска начали поступать в город. Об этом 16 декабря на аппаратном совещании сообщил заместитель мэра по соцразвитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU. «В город начали привозить новогодние подарки! До праздника детям вручат 43,7 тысяч подарков. Они будут приобретены на деньги города и региона», — сообщил Авдеев. От губернатора Челябинской области Алексея Текслера в этом году подарки получат около 170 тысяч детей. Вручение презентов состоится на новогодних елках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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