Подарки от челябинского губернатора на Новый год получат 170 тысяч детей

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Новогодние подарки. Челябинск, праздник, коробка, подарок, новогодние подарки, подарки под елкой
Подарки вручат детям на празднике Фото:

Подарки от губернатора Челябинской области Алексея Текслера на Новый год получат порядка 170 тысяч детей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Ежегодно в области проходит акция „Подарим Новый год детям“. В этом году подарки получат около 170 тысяч детей», — уточнили в пресс-службе областного правительства.

Текслер дал поручение организовать выдачу подарков на новогодних мероприятиях. Все дети получат сладкие презенты на утренниках с Дедом Морозом и Снегурочкой.

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Подарки от губернатора Челябинской области Алексея Текслера на Новый год получат порядка 170 тысяч детей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Ежегодно в области проходит акция „Подарим Новый год детям“. В этом году подарки получат около 170 тысяч детей», — уточнили в пресс-службе областного правительства. Текслер дал поручение организовать выдачу подарков на новогодних мероприятиях. Все дети получат сладкие презенты на утренниках с Дедом Морозом и Снегурочкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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