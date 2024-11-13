Подарки от челябинского губернатора на Новый год получат 170 тысяч детей

Подарки вручат детям на празднике
Подарки от губернатора Челябинской области Алексея Текслера на Новый год получат порядка 170 тысяч детей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Ежегодно в области проходит акция „Подарим Новый год детям“. В этом году подарки получат около 170 тысяч детей», — уточнили в пресс-службе областного правительства.
Текслер дал поручение организовать выдачу подарков на новогодних мероприятиях. Все дети получат сладкие презенты на утренниках с Дедом Морозом и Снегурочкой.
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