Бывших топ-менеджеров челябинского оборонного завода «Полет» вернули в СИЗО

Александра Нестерова (на фото) и Андрея Белимова вернули в СИЗО Фото: Анна Холмова © URA.RU

Бывших топ-менеджеров завода «Полет» (Челябинск) Александра Нестерова и Андрея Белимова, обвиняемых в превышении должностных полномочий, вернули из-под домашнего ареста в СИЗО. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.

«Под домашним арестом Нестеров и Белимов пробыли недолго. Суд апелляционной инстанции вернул их в СИЗО», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой суда. Там сообщили, что уточнят информацию. Адвокат Белимова, Константин Акулич, подтвердил URA.RU информацию об ужесточении меры пресечения своему клиенту. По его словам, с решением он не согласен и собирается его обжаловать.

«Сложилась юридическая коллизия. Предъявленное обвинение по статье 285 УК РФ незаконно, поскольку на период инкриминируемого деяния руководители дочернего общества Госкорпорации „Ростех“ не являлись субъектами ответственности по данной норме. Правильное применение уголовного закона не позволило бы избрать такую меру пресечения. Однако вопрос правильности квалификации разрешается судом при вынесении итогового решения по делу. Это обстоятельство позволяет незаконно содержать подсудимых под стражей», — отметил Акулич.

Нестеров и Белимов были задержаны сотрудниками УФСБ по региону в ноябре 2023 года. Им предъявили обвинения по факту превышения должностных полномочий. Предварительно, занимая руководящие должности на ЧРЗ «Полет», они приняли и оплатили невыполненные работы по исполнению гособоронзаказа. Тем самым, как считает следствие, они нанесли ущерб государству на сумму свыше 100 миллионов рублей. Год мужчины провели в СИЗО, так и не признав своей вины.

В настоящее время следствие по делу Нестерова и Белимова завершено. Материалы рассматривает Центральный райсуд Челябинска.