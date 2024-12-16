Многодетные семьи смогут покупать билеты на самолет дешевле

С 1 января по 1 июля 2025 года в России стартует эксперимент, в котором многодетные семьи смогут купить билеты на самолет по специальному тарифу онлайн. Ранее это можно было сделать только в кассе. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства России.
«Участниками эксперимента станут и многодетные семьи, которые сейчас вынуждены обращаться в кассы, чтобы приобрести авиабилет по специальному тарифу», — написано в документе. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В эксперименте примут участие и другие льготники: молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды, жители регионов Дальневосточного федерального округа и Калининградской области. Данная мера позволит упростить процедуру покупки билетов для льготников, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, и снизит время на проверку отчетности авиаперевозчиков, которая необходима для выделения им субсидий.
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