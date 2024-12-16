Многодетные семьи смогут покупать билеты на самолет дешевле

В России запустят пилотный проект по продаже льготных авиабилетов
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Некоторые категории россиян смогут покупать авиабилеты онлайн по спецтарифу
Некоторые категории россиян смогут покупать авиабилеты онлайн по спецтарифу Фото:

С 1 января по 1 июля 2025 года в России стартует эксперимент, в котором многодетные семьи смогут купить билеты на самолет по специальному тарифу онлайн. Ранее это можно было сделать только в кассе. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства России.

«Участниками эксперимента станут и многодетные семьи, которые сейчас вынуждены обращаться в кассы, чтобы приобрести авиабилет по специальному тарифу», — написано в документе. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В эксперименте примут участие и другие льготники: молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды, жители регионов Дальневосточного федерального округа и Калининградской области. Данная мера позволит упростить процедуру покупки билетов для льготников, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, и снизит время на проверку отчетности авиаперевозчиков, которая необходима для выделения им субсидий.

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С 1 января по 1 июля 2025 года в России стартует эксперимент, в котором многодетные семьи смогут купить билеты на самолет по специальному тарифу онлайн. Ранее это можно было сделать только в кассе. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства России. «Участниками эксперимента станут и многодетные семьи, которые сейчас вынуждены обращаться в кассы, чтобы приобрести авиабилет по специальному тарифу», — написано в документе. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В эксперименте примут участие и другие льготники: молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды, жители регионов Дальневосточного федерального округа и Калининградской области. Данная мера позволит упростить процедуру покупки билетов для льготников, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, и снизит время на проверку отчетности авиаперевозчиков, которая необходима для выделения им субсидий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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