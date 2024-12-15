В Тюменской области похоронят двух бойцов, погибших в зоне СВО

Военных похоронят 18 декабря
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Нижней Тавде (Тюменская область) 18 декабря похоронят двух бойцов, которые погибли в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации.
«18 декабря в селе Нижняя Тавда состоится прощание с участником специальной военной операции, стрелком-санитаром огневой поддержки штурмовой роты, рядовым Бурмаком Алексеем Петровичем. <...> В июне 2024 года принял решение служить в ВС РФ. Погиб 6 ноября в ходе СВО», — сообщили в пресс-службе.
Также погиб рядовой Дмитрий Малых. В октябре он решил служить в вооруженных силах России. Дмитрий умер 8 ноября.
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