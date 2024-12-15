15 декабря 2024
14 декабря 2024

В Тюменской области похоронят двух бойцов, погибших в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Военных похоронят 18 декабря
Военных похоронят 18 декабря Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Нижней Тавде (Тюменская область) 18 декабря похоронят двух бойцов, которые погибли в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации.

«18 декабря в селе Нижняя Тавда состоится прощание с участником специальной военной операции, стрелком-санитаром огневой поддержки штурмовой роты, рядовым Бурмаком Алексеем Петровичем. <...> В июне 2024 года принял решение служить в ВС РФ. Погиб 6 ноября в ходе СВО», — сообщили в пресс-службе.

Также погиб рядовой Дмитрий Малых. В октябре он решил служить в вооруженных силах России. Дмитрий умер 8 ноября.

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В Нижней Тавде (Тюменская область) 18 декабря похоронят двух бойцов, которые погибли в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации. «18 декабря в селе Нижняя Тавда состоится прощание с участником специальной военной операции, стрелком-санитаром огневой поддержки штурмовой роты, рядовым Бурмаком Алексеем Петровичем. <...> В июне 2024 года принял решение служить в ВС РФ. Погиб 6 ноября в ходе СВО», — сообщили в пресс-службе. Также погиб рядовой Дмитрий Малых. В октябре он решил служить в вооруженных силах России. Дмитрий умер 8 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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