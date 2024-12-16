Пять человек удалось спасти с потерпевшего крушение танкера

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Эвакуация с потерпевшего крушение танкера продолжается
Эвакуация с потерпевшего крушение танкера продолжается Фото:
новость из сюжета
Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

С потерпевшего крушение танкера в Керченском проливе удалось спасти пять человек. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков. Также была возобновлена эвакуация экипажа с танкера «Волгонефть 239». 

«На побережье в районе поселка Волна возобновлена эвакуация экипажа с танкера „Волгонефть 239“. Спасены пять человек», — говорится в пресс-релизе МЧС. Его приводит «Коммерсант». В ведомстве также уточнили, что на месте происшествия работают более 200 специалистов и 37 единиц техники.

Танкер «Волгонефть-239» находится всего в 80 метрах от берега в районе порта Тамань. Экстренные службы заверили, что угрозы жизни оставшихся на борту членов экипажа нет.

Обновлено в 12:50. В МЧС России уточнили, что с танкера «Волгонефть 239» спасены все 14 человек.

В Керченском проливе, в результате сильного шторма, потерпели крушение два танкера 15 декабря: «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые перевозили несколько тысяч тонн мазута. Из одного из них топливо вылилось в море. На первом танкере находилось 13 человек, на втором — 14 человек. Также известно, что один человек все-таки погиб от переохлаждения и травм, еще 10 пострадали. Сейчас продолжаются спасательные операции по поручению президента РФ Владимир Путина.

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С потерпевшего крушение танкера в Керченском проливе удалось спасти пять человек. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков. Также была возобновлена эвакуация экипажа с танкера «Волгонефть 239».  «На побережье в районе поселка Волна возобновлена эвакуация экипажа с танкера „Волгонефть 239“. Спасены пять человек», — говорится в пресс-релизе МЧС. Его приводит «Коммерсант». В ведомстве также уточнили, что на месте происшествия работают более 200 специалистов и 37 единиц техники. Танкер «Волгонефть-239» находится всего в 80 метрах от берега в районе порта Тамань. Экстренные службы заверили, что угрозы жизни оставшихся на борту членов экипажа нет. Обновлено в 12:50. В МЧС России уточнили, что с танкера «Волгонефть 239» спасены все 14 человек. В Керченском проливе, в результате сильного шторма, потерпели крушение два танкера 15 декабря: «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые перевозили несколько тысяч тонн мазута. Из одного из них топливо вылилось в море. На первом танкере находилось 13 человек, на втором — 14 человек. Также известно, что один человек все-таки погиб от переохлаждения и травм, еще 10 пострадали. Сейчас продолжаются спасательные операции по поручению президента РФ Владимир Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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