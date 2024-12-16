Пять человек удалось спасти с потерпевшего крушение танкера

С потерпевшего крушение танкера в Керченском проливе удалось спасти пять человек. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков. Также была возобновлена эвакуация экипажа с танкера «Волгонефть 239».
«На побережье в районе поселка Волна возобновлена эвакуация экипажа с танкера „Волгонефть 239“. Спасены пять человек», — говорится в пресс-релизе МЧС. Его приводит «Коммерсант». В ведомстве также уточнили, что на месте происшествия работают более 200 специалистов и 37 единиц техники.
Танкер «Волгонефть-239» находится всего в 80 метрах от берега в районе порта Тамань. Экстренные службы заверили, что угрозы жизни оставшихся на борту членов экипажа нет.
Обновлено в 12:50. В МЧС России уточнили, что с танкера «Волгонефть 239» спасены все 14 человек.
В Керченском проливе, в результате сильного шторма, потерпели крушение два танкера 15 декабря: «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые перевозили несколько тысяч тонн мазута. Из одного из них топливо вылилось в море. На первом танкере находилось 13 человек, на втором — 14 человек. Также известно, что один человек все-таки погиб от переохлаждения и травм, еще 10 пострадали. Сейчас продолжаются спасательные операции по поручению президента РФ Владимир Путина.
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