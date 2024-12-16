Колчинская 16 декабря работает в Катав-Ивановске по поручению Текслера (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская 16 декабря в районной больнице Катав-Ивановска, на которую пожаловались во время прямой линии Алексею Текслеру, встретилась с подрядчиком. Об этом сообщают журналисты местных СМИ.

«Сделано наружное и внутреннее усиление. Отделка готова на третьем-четвертом этажах и отопление частично. Остаются мелкие и самые неприятные позиции», — рассказал подрядчик Колчинской. С его слов, кафель и линолеум для помещений здания частично остались от предыдущего подрядчика. Остальное необходимо закупить.

Колчинская 16 декабря посетила больницу в Катав-Ивановске по личному поручению Текслера. Во время прямой линии 11 декабря жители пожаловались главе региона на затянувшийся ремонт в местной больнице. Все это время люди вынуждены ездить к врачам в соседние города. Текслер потребовал от Колчинской проинспектировать ход ремонта в районной больнице Катав-Ивановска.

Отделка готова на третьем-четвертом этажах здания райбольницы Катав-Ивановска Надежда Гнездина, газета «Авангард»

Кафель и линолеум для помещений здания частично остались от предыдущего подрядчика, работавшего на объекте Надежда Гнездина, газета «Авангард»