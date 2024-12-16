Челябинский министр в больнице, где затянулся ремонт, встретилась с подрядчиком. Фото, видео

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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, колчинская татьяна
Колчинская 16 декабря работает в Катав-Ивановске по поручению Текслера (архивное фото) Фото:

Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская 16 декабря в районной больнице Катав-Ивановска, на которую пожаловались во время прямой линии Алексею Текслеру, встретилась с подрядчиком. Об этом сообщают журналисты местных СМИ.

«Сделано наружное и внутреннее усиление. Отделка готова на третьем-четвертом этажах и отопление частично. Остаются мелкие и самые неприятные позиции», — рассказал подрядчик Колчинской. С его слов, кафель и линолеум для помещений здания частично остались от предыдущего подрядчика. Остальное необходимо закупить.

Колчинская 16 декабря посетила больницу в Катав-Ивановске по личному поручению Текслера. Во время прямой линии 11 декабря жители пожаловались главе региона на затянувшийся ремонт в местной больнице. Все это время люди вынуждены ездить к врачам в соседние города. Текслер потребовал от Колчинской проинспектировать ход ремонта в районной больнице Катав-Ивановска.

Отделка готова на третьем-четвертом этажах здания райбольницы Катав-Ивановска
Отделка готова на третьем-четвертом этажах здания райбольницы Катав-Ивановска
Кафель и линолеум для помещений здания частично остались от предыдущего подрядчика, работавшего на объекте
Кафель и линолеум для помещений здания частично остались от предыдущего подрядчика, работавшего на объекте

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Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская 16 декабря в районной больнице Катав-Ивановска, на которую пожаловались во время прямой линии Алексею Текслеру, встретилась с подрядчиком. Об этом сообщают журналисты местных СМИ. «Сделано наружное и внутреннее усиление. Отделка готова на третьем-четвертом этажах и отопление частично. Остаются мелкие и самые неприятные позиции», — рассказал подрядчик Колчинской. С его слов, кафель и линолеум для помещений здания частично остались от предыдущего подрядчика. Остальное необходимо закупить. Колчинская 16 декабря посетила больницу в Катав-Ивановске по личному поручению Текслера. Во время прямой линии 11 декабря жители пожаловались главе региона на затянувшийся ремонт в местной больнице. Все это время люди вынуждены ездить к врачам в соседние города. Текслер потребовал от Колчинской проинспектировать ход ремонта в районной больнице Катав-Ивановска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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