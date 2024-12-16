Мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал снос киосков «Роспечати» законным

Глава Челябинска Алексей Лошкин назвал снос киосков «Роспечати» законным. Работа была проведена соответствующей службой по сносу несанкционированных торговых объектов, подчеркнул глава 16 декабря на аппаратном совещании в мэрии.
«Это плановая работа, которая была проведена соответствующей службой по сносу несанкционированных торговых объектов. Данная работа ведется в соответствии с представительством федеральной антимонопольной службы (ФАС). Она была совершенно четко рекомендована и законна», — сообщил Лошкин.
Ранее руководители СМИ и распространители печатной продукции подготовили коллективное письмо с просьбой найти компромиссное решение по поводу того, что Челябинске начали сносить киоски с прессой. На данный момент вывезены четыре объекта, до конца недели обещают убрать еще 25. Владельцы ларьков признаются, что причиной сноса является отсутствие договора на аренду земель.
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