Мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал снос киосков «Роспечати» законным

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Киоски являются несанкционированными торговыми объектами, владельцы не заключили договора на аренду земель
Киоски являются несанкционированными торговыми объектами, владельцы не заключили договора на аренду земель Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин назвал снос киосков «Роспечати» законным. Работа была проведена соответствующей службой по сносу несанкционированных торговых объектов, подчеркнул глава 16 декабря на аппаратном совещании в мэрии.

«Это плановая работа, которая была проведена соответствующей службой по сносу несанкционированных торговых объектов. Данная работа ведется в соответствии с представительством федеральной антимонопольной службы (ФАС). Она была совершенно четко рекомендована и законна», — сообщил Лошкин.

Ранее руководители СМИ и распространители печатной продукции подготовили коллективное письмо с просьбой найти компромиссное решение по поводу того, что Челябинске начали сносить киоски с прессой. На данный момент вывезены четыре объекта, до конца недели обещают убрать еще 25. Владельцы ларьков признаются, что причиной сноса является отсутствие договора на аренду земель.

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Глава Челябинска Алексей Лошкин назвал снос киосков «Роспечати» законным. Работа была проведена соответствующей службой по сносу несанкционированных торговых объектов, подчеркнул глава 16 декабря на аппаратном совещании в мэрии. «Это плановая работа, которая была проведена соответствующей службой по сносу несанкционированных торговых объектов. Данная работа ведется в соответствии с представительством федеральной антимонопольной службы (ФАС). Она была совершенно четко рекомендована и законна», — сообщил Лошкин. Ранее руководители СМИ и распространители печатной продукции подготовили коллективное письмо с просьбой найти компромиссное решение по поводу того, что Челябинске начали сносить киоски с прессой. На данный момент вывезены четыре объекта, до конца недели обещают убрать еще 25. Владельцы ларьков признаются, что причиной сноса является отсутствие договора на аренду земель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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