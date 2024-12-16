Воздержаться от поездок по Челябинской области рекомендует Росавтодор

Метель прогнозируется в Челябинской области 17 декабря (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Воздержаться от поездок на машине по Челябинской области в снегопад настоятельно рекомендуют водителям. С экстренным обращением к автолюбителям 16 декабря выступило ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Росавтодор настоятельно рекомендует воздержаться в снегопад от поездок по федеральным трассам, особенно — в горнозаводской зоне. В регионе 17 декабря прогнозируются очень сильные осадки, метель, ограничение видимости на дорогах, гололедица», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. На дорогах работает усиленная группировка дорожной техники, выведены дополнительные экипажи Госавтоинспекции.

Жителей Челябинской области ранее предупредили об ухудшении погоды и сильных порывах ветра с 16 декабря. С соответствующим заявлением выступило МЧС по региону.