Воздержаться от поездок по Челябинской области рекомендует Росавтодор

Воздержаться от поездок на машине по Челябинской области в снегопад настоятельно рекомендуют водителям. С экстренным обращением к автолюбителям 16 декабря выступило ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Росавтодор настоятельно рекомендует воздержаться в снегопад от поездок по федеральным трассам, особенно — в горнозаводской зоне. В регионе 17 декабря прогнозируются очень сильные осадки, метель, ограничение видимости на дорогах, гололедица», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. На дорогах работает усиленная группировка дорожной техники, выведены дополнительные экипажи Госавтоинспекции.
Жителей Челябинской области ранее предупредили об ухудшении погоды и сильных порывах ветра с 16 декабря. С соответствующим заявлением выступило МЧС по региону.
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