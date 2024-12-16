Воздержаться от поездок по Челябинской области рекомендует Росавтодор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога. Плохая видимость. Курган, метель, плохая видимость, трасса, дорога
Метель прогнозируется в Челябинской области 17 декабря (архивное фото) Фото:

Воздержаться от поездок на машине по Челябинской области в снегопад настоятельно рекомендуют водителям. С экстренным обращением к автолюбителям 16 декабря выступило ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Росавтодор настоятельно рекомендует воздержаться в снегопад от поездок по федеральным трассам, особенно — в горнозаводской зоне. В регионе 17 декабря прогнозируются очень сильные осадки, метель, ограничение видимости на дорогах, гололедица», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. На дорогах работает усиленная группировка дорожной техники, выведены дополнительные экипажи Госавтоинспекции.

Жителей Челябинской области ранее предупредили об ухудшении погоды и сильных порывах ветра с 16 декабря. С соответствующим заявлением выступило МЧС по региону.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воздержаться от поездок на машине по Челябинской области в снегопад настоятельно рекомендуют водителям. С экстренным обращением к автолюбителям 16 декабря выступило ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Росавтодор настоятельно рекомендует воздержаться в снегопад от поездок по федеральным трассам, особенно — в горнозаводской зоне. В регионе 17 декабря прогнозируются очень сильные осадки, метель, ограничение видимости на дорогах, гололедица», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. На дорогах работает усиленная группировка дорожной техники, выведены дополнительные экипажи Госавтоинспекции. Жителей Челябинской области ранее предупредили об ухудшении погоды и сильных порывах ветра с 16 декабря. С соответствующим заявлением выступило МЧС по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...