Шторм надвигается на Челябинскую область

В МЧС предупреждают жителей о порывах ветра
Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погоды и сильных порывах ветра с 16 декабря. С соответствующим заявлением выступило МЧС по региону.
«Днем 16 декабря в отдельных районах области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. На дорогах ожидаются метели и гололедица», — говорится в сообщении ведомства.
По данным гидрометцентра, ночью по области ожидаются морозы до 20 градусов. В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до 18 градусов.
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