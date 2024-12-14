Шторм надвигается на Челябинскую область

15 декабря 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

В МЧС предупреждают жителей о порывах ветра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погоды и сильных порывах ветра с 16 декабря. С соответствующим заявлением выступило МЧС по региону. «Днем 16 декабря в отдельных районах области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. На дорогах ожидаются метели и гололедица», — говорится в сообщении ведомства. По данным гидрометцентра, ночью по области ожидаются морозы до 20 градусов. В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до 18 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погоды и сильных порывах ветра с 16 декабря. С соответствующим заявлением выступило МЧС по региону. «Днем 16 декабря в отдельных районах области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. На дорогах ожидаются метели и гололедица», — говорится в сообщении ведомства. По данным гидрометцентра, ночью по области ожидаются морозы до 20 градусов. В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до 18 градусов.