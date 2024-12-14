14 декабря 2024

Шторм надвигается на Челябинскую область

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В МЧС предупреждают жителей о порывах ветра Фото:

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погоды и сильных порывах ветра с 16 декабря. С соответствующим заявлением выступило МЧС по региону.

«Днем 16 декабря в отдельных районах области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. На дорогах ожидаются метели и гололедица», — говорится в сообщении ведомства.

По данным гидрометцентра, ночью по области ожидаются морозы до 20 градусов. В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до 18 градусов.

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Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погоды и сильных порывах ветра с 16 декабря. С соответствующим заявлением выступило МЧС по региону. «Днем 16 декабря в отдельных районах области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. На дорогах ожидаются метели и гололедица», — говорится в сообщении ведомства. По данным гидрометцентра, ночью по области ожидаются морозы до 20 градусов. В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до 18 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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