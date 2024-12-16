Хинштейн посоветовал чиновникам «надеть погоны»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн критически отозвался о чиновниках, комментирующих военные действия России. Он предложил им «надеть погоны», если они хотят высказываться о работе Вооруженных сил.
«Чиновникам, которые захотели почувствовать себя „военными стратегами“, комментируя работу Вооруженных сил (ВС) России, стоит „надеть погоны“», — заявил Хинштейн в ходе заседания регионального правительства. Трансляция велась в соцсети «ВКонтакте».
Поводом для критики стало выступление председателя правительства региона Михаила Горбунова, который сообщил о количестве сбитых украинских беспилотников за последнюю неделю. Хинштейн выразил сомнение в его полномочиях озвучивать такую информацию в прямом эфире.
Ранее Хинштейн заявил, что все члены регионального правительства должны вести страницы в социальных сетях. По его словам, обратную связь с ними будут оценивать люди. Чиновники должны отвечать на вопросы, передает «Национальная служба новостей».
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