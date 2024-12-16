Кто покинул шоу «Звезды в джунглях» в 13 выпуске: проект на пороге финала

В 13 выпуске реалити-шоу «Звезды в джунглях», вышедшем в воскресенье 15 декабря 2024 года, произошел неожиданный поворот событий — одна из фавориток проекта покинула шоу. До финала остается всего ничего, и борьба между участниками накаляется. Кто-то готов на все ради победы, а кто-то предпочитает сохранять человечность. Какие испытания ждали участников проекта в этом выпуске, а также о том, кто и как вылетел — подробнее в материале URA.RU.
Утро на шоу «Звезды в джунглях»
13 выпуск реалити-шоу «Звезды в джунглях» начался с неожиданного поворота на кухне лагеря. Журналистка Алена Блин (Алена Жигалова) решила проявить инициативу и приготовить завтрак для всех участников. Блюдо из тушеных овощей с фасолью было высоко оценено коллегами по шоу, которые не скупились на комплименты в адрес кулинарных талантов журналистки.
Однако, как выяснилось позже, даже этот добрый жест не смог повлиять на дальнейшую судьбу журналистки в проекте. Певец Натан (Натан Миронов), в частности, выразил скептицизм и твердое намерение номинировать Алену Блин на голосование, несмотря на ее старания.
Состязания за монеты и иммунитет в «Звездах в джунглях»
Участникам предстояло проявить смелость и меткость в испытании за монеты. Прыгнув с головокружительной высоты 45 метров на тарзанке, они должны были попасть недостающим ингредиентом в импровизированный бургер. Модель Алана Мамаева, актеры Игорь Чехов и Александр Волохов, а также блогер Валерия Чекалина (Лерчек) приняли вызов, продемонстрировав свои навыки и в сумме пополнив призовой фонд на 1 600 000 рублей.
Параллельно развернулась напряженная борьба за индивидуальный иммунитет. В этом состязании участники мерились силами в игре с домино. Триумфатором стал Натан, обеспечив себе место в полуфинале и защиту от номинации. Эта победа укрепила позиции Натана и его союзницы блогера Лерчек.
Церемония голосования в «Звездах в джунглях»
Церемония голосования была отмечена обсуждением двух главных тем: измены Натана и возможной победы Александра Волохова. Однако настоящей сенсацией стали результаты голосования.
Вопреки ожиданиям, журналистка Алена Блин получила подавляющее большинство голосов против себя — семь из восьми, включая голоса ее предполагаемых союзников. Несмотря на шокирующий исход, журналистка намекнула на существование у нее тайного плана, детали которого предпочла сохранить в секрете.
Кто вылетел из шоу «Звезды в джунглях»
По итогам голосования в очном поединке за право остаться в шоу сошлись давние друзья — Алена Блин и Александр Волохов. По правилам испытания им предстояло собрать пазлы, определить координаты и забросить мешочки с песком на специальную платформу.
Алена Блин уверенно начала состязание, опережая соперника на первых этапах. Но постепенно Александр Волохов наверстал упущенное и вырвался вперед. В финальной схватке удача оказалась на стороне Волохова, и он одержал непростую победу. Журналистка с достоинством приняла поражение и покинула проект. Прощаясь с шоу, Алена Блин обратилась к Александру Волохову с напутствием, призвав его доверять только Алане Мамаевой.
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