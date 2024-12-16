День Саввы Освященного — 18 декабря: что категорически нельзя делать

18 декабря православные вспоминают святого Савву Освященного. Он известен как чудотворец — целитель. Савва построил множество церквей и создал Иерусалимский устав, используемый в православных церквях. О традиция, приметах и запретах этого дня — в материале URA.RU.
История праздника
Родился Савва в знатной христианской семье. В восемь лет он стал послушником в монастыре святой Флавианы, а в 17 лет принял постриг. Перейдя в монастырь Пассариона Великого в Палестине он пробыл там около 20 лет. После Савва перешел в Иорданскую пустыню и обосновался недалеко от монастыря преподобного Герасима Иорданского.
Постепенно к нему отовсюду сходились его ученики и он создал пещерную церковь. Так в пустыне появилось семь обитель. Савва прославился благочестивой жизнью и строительством храмов. В итоге иерусалимский патриарх сделал Савву блюстителем всех палестинских лавр.
Чудеса Саввы Освященного
Савва Освященный известен как чудотворец. После молитвенных подвигов он получил дар исцеления. Кроме того, после его молитв в сухих скалах лавры бил источник воды, а во время засухи лил обильный дождь. Предания гласят, что Савва посадил в Лавре пальму, плоды которой исцеляли семьи от бесплодия. Сегодня паломники и паломницы могут попросить себе в дар веточку этой удивительной пальмы.
Традиции
День Саввы Освященного традиционно считается временем домашнего уединения и особого внимания к природе и животным. В этот день принято оставаться дома и заниматься хозяйственными делами. Особое отношение в этот день было к лошадям, их стоило хорошо кормить и ухаживать за ними. Хозяину лошади в это время запрещалось ругаться.
Что нельзя делать 18 декабря
Не рекомендуется начинать новые дела и важные проекты. Вместо этого следует сосредоточиться на рутинной и легкой работе. При этом пассивность крайне нежелательна. Кроме того, в этот период беременным женщинам не следует мыть голову. Считается, что ребенок ослушавшейся запрета женщины в этот день в будущем будет страдать от проблем с памятью. 18 декабря не рекомендуется покидать свой дом, запрещается ходить в гости и пускать за порог незваных гостей. В этот день не желательно ссориться и сквернословить.
Что можно делать 18 декабря
В этот день принято просить у святого Саввы здоровья и семейного благополучия. Разрешено собирать всех членов семьи вокруг стола и устраивать посиделки, угощать родственников постными блюдами. Рекомендуется в этот период помогать бездомным, сиротам и нуждающимся.
Приметы
На Руси день Саввы считался временем, когда можно было предсказать погоду на ближайшие месяцы с помощью народных примет. К примеру, поющие снегири в этот день предвещали сильный снегопад, а сильный мороз означал, что зима будет теплой и снежной. В Саввин день обычно пристально наблюдали за огнем в печи. Если он кажется красным, то ударит мороз, а сильный дым из трубы предвещает сильную стужу.
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