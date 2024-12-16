День Саввы Освященного — 18 декабря: что категорически нельзя делать

В России 18 декабря православные отмечают день Саввы Освященного
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В день Саввы Освященного принято молиться о здоровье
В день Саввы Освященного принято молиться о здоровье Фото:

18 декабря православные вспоминают святого Савву Освященного. Он известен как чудотворец — целитель. Савва построил множество церквей и создал Иерусалимский устав, используемый в православных церквях. О традиция, приметах и запретах этого дня — в материале URA.RU.

История праздника

Родился Савва в знатной христианской семье. В восемь лет он стал послушником в монастыре святой Флавианы, а в 17 лет принял постриг. Перейдя в монастырь Пассариона Великого в Палестине он пробыл там около 20 лет. После Савва перешел в Иорданскую пустыню и обосновался недалеко от монастыря преподобного Герасима Иорданского.

Постепенно к нему отовсюду сходились его ученики и он создал пещерную церковь. Так в пустыне появилось семь обитель. Савва прославился благочестивой жизнью и строительством храмов. В итоге иерусалимский патриарх сделал Савву блюстителем всех палестинских лавр.

Чудеса Саввы Освященного

Савва построил множество храмов
Савва построил множество храмов
Фото:

Савва Освященный известен как чудотворец. После молитвенных подвигов он получил дар исцеления. Кроме того, после его молитв в сухих скалах лавры бил источник воды, а во время засухи лил обильный дождь. Предания гласят, что Савва посадил в Лавре пальму, плоды которой исцеляли семьи от бесплодия. Сегодня паломники и паломницы могут попросить себе в дар веточку этой удивительной пальмы.

Традиции

День Саввы Освященного традиционно считается временем домашнего уединения и особого внимания к природе и животным. В этот день принято оставаться дома и заниматься хозяйственными делами. Особое отношение в этот день было к лошадям, их стоило хорошо кормить и ухаживать за ними. Хозяину лошади в это время запрещалось ругаться.

Что нельзя делать 18 декабря

Не рекомендуется начинать новые дела и важные проекты. Вместо этого следует сосредоточиться на рутинной и легкой работе. При этом пассивность крайне нежелательна. Кроме того, в этот период беременным женщинам не следует мыть голову. Считается, что ребенок ослушавшейся запрета женщины в этот день в будущем будет страдать от проблем с памятью. 18 декабря не рекомендуется покидать свой дом, запрещается ходить в гости и пускать за порог незваных гостей. В этот день не желательно ссориться и сквернословить.

Что можно делать 18 декабря

В этот день принято просить у святого Саввы здоровья и семейного благополучия. Разрешено собирать всех членов семьи вокруг стола и устраивать посиделки, угощать родственников постными блюдами. Рекомендуется в этот период помогать бездомным, сиротам и нуждающимся.

Приметы

На Руси день Саввы считался временем, когда можно было предсказать погоду на ближайшие месяцы с помощью народных примет. К примеру, поющие снегири в этот день предвещали сильный снегопад, а сильный мороз означал, что зима будет теплой и снежной. В Саввин день обычно пристально наблюдали за огнем в печи. Если он кажется красным, то ударит мороз, а сильный дым из трубы предвещает сильную стужу.

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18 декабря православные вспоминают святого Савву Освященного. Он известен как чудотворец — целитель. Савва построил множество церквей и создал Иерусалимский устав, используемый в православных церквях. О традиция, приметах и запретах этого дня — в материале URA.RU. История праздника Родился Савва в знатной христианской семье. В восемь лет он стал послушником в монастыре святой Флавианы, а в 17 лет принял постриг. Перейдя в монастырь Пассариона Великого в Палестине он пробыл там около 20 лет. После Савва перешел в Иорданскую пустыню и обосновался недалеко от монастыря преподобного Герасима Иорданского. Постепенно к нему отовсюду сходились его ученики и он создал пещерную церковь. Так в пустыне появилось семь обитель. Савва прославился благочестивой жизнью и строительством храмов. В итоге иерусалимский патриарх сделал Савву блюстителем всех палестинских лавр. Чудеса Саввы Освященного Савва Освященный известен как чудотворец. После молитвенных подвигов он получил дар исцеления. Кроме того, после его молитв в сухих скалах лавры бил источник воды, а во время засухи лил обильный дождь. Предания гласят, что Савва посадил в Лавре пальму, плоды которой исцеляли семьи от бесплодия. Сегодня паломники и паломницы могут попросить себе в дар веточку этой удивительной пальмы. Традиции День Саввы Освященного традиционно считается временем домашнего уединения и особого внимания к природе и животным. В этот день принято оставаться дома и заниматься хозяйственными делами. Особое отношение в этот день было к лошадям, их стоило хорошо кормить и ухаживать за ними. Хозяину лошади в это время запрещалось ругаться. Что нельзя делать 18 декабря Не рекомендуется начинать новые дела и важные проекты. Вместо этого следует сосредоточиться на рутинной и легкой работе. При этом пассивность крайне нежелательна. Кроме того, в этот период беременным женщинам не следует мыть голову. Считается, что ребенок ослушавшейся запрета женщины в этот день в будущем будет страдать от проблем с памятью. 18 декабря не рекомендуется покидать свой дом, запрещается ходить в гости и пускать за порог незваных гостей. В этот день не желательно ссориться и сквернословить. Что можно делать 18 декабря В этот день принято просить у святого Саввы здоровья и семейного благополучия. Разрешено собирать всех членов семьи вокруг стола и устраивать посиделки, угощать родственников постными блюдами. Рекомендуется в этот период помогать бездомным, сиротам и нуждающимся. Приметы На Руси день Саввы считался временем, когда можно было предсказать погоду на ближайшие месяцы с помощью народных примет. К примеру, поющие снегири в этот день предвещали сильный снегопад, а сильный мороз означал, что зима будет теплой и снежной. В Саввин день обычно пристально наблюдали за огнем в печи. Если он кажется красным, то ударит мороз, а сильный дым из трубы предвещает сильную стужу.
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