Правительство выделит 10 миллиардов, чтобы заплатить врачам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2025 году планируется принять на работу в регионы порядка 26 тысяч медработников
В 2025 году планируется принять на работу в регионы порядка 26 тысяч медработников Фото:

Правительство России выделит почти 10 миллиардов рублей на оплату труда медицинских работников, которые будут приняты на работу в регионах в 2025 году. Эти выплаты смогут получить более чем 26 тысяч врачей.

«В 2025 году планируется принять на работу в регионы порядка 26 тысяч квалифицированных медработников: более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч среднего медперсонала. Чтобы в полной мере обеспечить положенные им выплаты, правительство направит регионам почти 10 млрд рублей», — говорится в  telegram-канале правительства. Эти средства будут направлены в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС). Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что эти средства помогут решить вопросы с трудоустройством сотрудников и улучшить качество медицинской помощи по всей стране. 

В июне Минздрав сообщил о нехватке 29 тысяч врачей и 63 тысяч медсестер из-за их востребованности в коммерческих организациях, таких как фитнес-центры и СПА. В ведомстве указали на необходимость мотивировать средний медперсонал оставаться в системе здравоохранения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство России выделит почти 10 миллиардов рублей на оплату труда медицинских работников, которые будут приняты на работу в регионах в 2025 году. Эти выплаты смогут получить более чем 26 тысяч врачей. «В 2025 году планируется принять на работу в регионы порядка 26 тысяч квалифицированных медработников: более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч среднего медперсонала. Чтобы в полной мере обеспечить положенные им выплаты, правительство направит регионам почти 10 млрд рублей», — говорится в  telegram-канале правительства. Эти средства будут направлены в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС). Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что эти средства помогут решить вопросы с трудоустройством сотрудников и улучшить качество медицинской помощи по всей стране.  В июне Минздрав сообщил о нехватке 29 тысяч врачей и 63 тысяч медсестер из-за их востребованности в коммерческих организациях, таких как фитнес-центры и СПА. В ведомстве указали на необходимость мотивировать средний медперсонал оставаться в системе здравоохранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...