Правительство выделит 10 миллиардов, чтобы заплатить врачам

Правительство России выделит почти 10 миллиардов рублей на оплату труда медицинских работников, которые будут приняты на работу в регионах в 2025 году. Эти выплаты смогут получить более чем 26 тысяч врачей.
«В 2025 году планируется принять на работу в регионы порядка 26 тысяч квалифицированных медработников: более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч среднего медперсонала. Чтобы в полной мере обеспечить положенные им выплаты, правительство направит регионам почти 10 млрд рублей», — говорится в telegram-канале правительства. Эти средства будут направлены в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС). Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что эти средства помогут решить вопросы с трудоустройством сотрудников и улучшить качество медицинской помощи по всей стране.
В июне Минздрав сообщил о нехватке 29 тысяч врачей и 63 тысяч медсестер из-за их востребованности в коммерческих организациях, таких как фитнес-центры и СПА. В ведомстве указали на необходимость мотивировать средний медперсонал оставаться в системе здравоохранения.
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