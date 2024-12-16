Тротуары во льду и гигантские сугробы: в центральном районе Екатеринбурга снежный коллапс. Фото, видео

Ленинский район Екатеринбурга не справляется с последствиями снегопада

16 декабря 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

На Плотинке журналист не увидел рабочих — как и в других районных локациях Фото: Анастасия Соргина © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург утонул в снегу после мощного снегопада В центре Екатеринбурга некоторые улицы зачистили до мерзлой травы, а про другие, кажется, забыли — там на дорогах блестит лед и бордюры завалены грязными сугробами. В разгар снегопада корреспондент URA.RU не увидел рабочих в Ленинском районе. На Плотинке — одной из визитных карточек Екатеринбурга — засыпало лестницу, ведущую в подземный переход. При этом набережная отполирована до плитки. На проспекте Ленина проблему создает спуск на пешеходном переходе возле «Пассажа» (в сторону «Европы»): из-за наледи пешеходы вынуждены передвигаться очень осторожно. Лестницы переходов на Вайнера прибрали. Снега у перил, на который ранее обращало внимание URA.RU, уже нет. При этом остались снежные завалы возле самих переходов и на основной части улицы. На парковках по Малышева осталось много снежной каши, та же ситуация — возле магазинов. Предновогодний каток образовался на улице 8 Марта. Земля и остатки травы видны на улице Куйбышева, там на некоторых участках прибирались особо тщательно. Обстановка на улице Волгоградской, кажется, не изменилась, несмотря на просьбу старушки, которую она передавала через URA.RU. Возле ГКБ №40 проезжую часть вычистили вплоть до асфальта, однако на пешеходных переходах оставили горы снега, которые могут мешать передвижению пожилых людей, детей. Кроме этого, на тротуарах жители уже протоптали тропинки поверх слоя снега. Рядом со сквером Чкалова дороги убраны, но пешеходные переходы представляют собой невысокие снежные холмы, при желании с некоторых можно скатываться. Возле супермаркетов снег разбросали вокруг скамеек, убрав его с проходных участков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга некоторые улицы зачистили до мерзлой травы, а про другие, кажется, забыли — там на дорогах блестит лед и бордюры завалены грязными сугробами. В разгар снегопада корреспондент URA.RU не увидел рабочих в Ленинском районе. На Плотинке — одной из визитных карточек Екатеринбурга — засыпало лестницу, ведущую в подземный переход. При этом набережная отполирована до плитки. На проспекте Ленина проблему создает спуск на пешеходном переходе возле «Пассажа» (в сторону «Европы»): из-за наледи пешеходы вынуждены передвигаться очень осторожно. Лестницы переходов на Вайнера прибрали. Снега у перил, на который ранее обращало внимание URA.RU, уже нет. При этом остались снежные завалы возле самих переходов и на основной части улицы. На парковках по Малышева осталось много снежной каши, та же ситуация — возле магазинов. Предновогодний каток образовался на улице 8 Марта. Земля и остатки травы видны на улице Куйбышева, там на некоторых участках прибирались особо тщательно. Обстановка на улице Волгоградской, кажется, не изменилась, несмотря на просьбу старушки, которую она передавала через URA.RU. Возле ГКБ №40 проезжую часть вычистили вплоть до асфальта, однако на пешеходных переходах оставили горы снега, которые могут мешать передвижению пожилых людей, детей. Кроме этого, на тротуарах жители уже протоптали тропинки поверх слоя снега. Рядом со сквером Чкалова дороги убраны, но пешеходные переходы представляют собой невысокие снежные холмы, при желании с некоторых можно скатываться. Возле супермаркетов снег разбросали вокруг скамеек, убрав его с проходных участков.