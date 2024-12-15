15 декабря 2024

Экс-главу внупола ХМАО и кандидатов в мэры Нефтеюганска вызывают в суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участники административного дела об оспаривании результатов выборов главы Нефтеюганска получили повестки в суд
Участники административного дела об оспаривании результатов выборов главы Нефтеюганска получили повестки в суд Фото:

Бывшего директора департамента внутренней политики ХМАО Наталью Гулину и кандидатов, участвовавших в конкурсе по избранию главы Нефтеюганска, вызывают в суд для дачи показаний. Рассмотрение административного дела о признании незаконным решения думы Нефтеюганска по выборам мэра пройдет в районном суде 24 декабря, сообщил сургутский бизнесмен Евгений Городилов, выступающий в процессе административным истцом.

«Первое заседание пройдет 24 декабря, перед этим уже было две беседы. Судья привлекает всех кандидатов, департаменты внутренней политики и Гулину как председателя комиссии», — прокомментировал Городилов.

Предметом иска стало заявление бизнесмена о нарушениях процедуры избрания градоначальника и несоблюдении требований к документам, которые претендентам нужно было предъявить конкурсной комиссии. Сам Городилов предоставил оригиналы справок об отсутствии судимости, о непривлечении к административной ответственности и о доходах, хотя в списке требуемых документов, размещенном на сайте администрации Нефтеюганска, обязательного предоставления оригиналов не было.

Бизнесмен считает, что это нарушение федерального законодательства. На выборах мэра Сургута именно из-за этого комиссия завернула депутата окружной думы от ЛДПР Виктора Сысуна.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего директора департамента внутренней политики ХМАО Наталью Гулину и кандидатов, участвовавших в конкурсе по избранию главы Нефтеюганска, вызывают в суд для дачи показаний. Рассмотрение административного дела о признании незаконным решения думы Нефтеюганска по выборам мэра пройдет в районном суде 24 декабря, сообщил сургутский бизнесмен Евгений Городилов, выступающий в процессе административным истцом. «Первое заседание пройдет 24 декабря, перед этим уже было две беседы. Судья привлекает всех кандидатов, департаменты внутренней политики и Гулину как председателя комиссии», — прокомментировал Городилов. Предметом иска стало заявление бизнесмена о нарушениях процедуры избрания градоначальника и несоблюдении требований к документам, которые претендентам нужно было предъявить конкурсной комиссии. Сам Городилов предоставил оригиналы справок об отсутствии судимости, о непривлечении к административной ответственности и о доходах, хотя в списке требуемых документов, размещенном на сайте администрации Нефтеюганска, обязательного предоставления оригиналов не было. Бизнесмен считает, что это нарушение федерального законодательства. На выборах мэра Сургута именно из-за этого комиссия завернула депутата окружной думы от ЛДПР Виктора Сысуна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...