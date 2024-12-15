Экс-главу внупола ХМАО и кандидатов в мэры Нефтеюганска вызывают в суд

Бывшего директора департамента внутренней политики ХМАО Наталью Гулину и кандидатов, участвовавших в конкурсе по избранию главы Нефтеюганска, вызывают в суд для дачи показаний. Рассмотрение административного дела о признании незаконным решения думы Нефтеюганска по выборам мэра пройдет в районном суде 24 декабря, сообщил сургутский бизнесмен Евгений Городилов, выступающий в процессе административным истцом.
«Первое заседание пройдет 24 декабря, перед этим уже было две беседы. Судья привлекает всех кандидатов, департаменты внутренней политики и Гулину как председателя комиссии», — прокомментировал Городилов.
Предметом иска стало заявление бизнесмена о нарушениях процедуры избрания градоначальника и несоблюдении требований к документам, которые претендентам нужно было предъявить конкурсной комиссии. Сам Городилов предоставил оригиналы справок об отсутствии судимости, о непривлечении к административной ответственности и о доходах, хотя в списке требуемых документов, размещенном на сайте администрации Нефтеюганска, обязательного предоставления оригиналов не было.
Бизнесмен считает, что это нарушение федерального законодательства. На выборах мэра Сургута именно из-за этого комиссия завернула депутата окружной думы от ЛДПР Виктора Сысуна.
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