В Перми будут судить членов ОПГ, которые обналичивали сертификаты на маткапитал

Члены пермской ОПГ, занимавшиеся обналичиванием сертификатов на материнский капитал, предстанут перед судом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Прикамья.
«Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении 13 жителей краевого центра. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу» — сообщили информагентству в надзорном ведомстве.
URA.RU рассказывало, что преступная группа действовала с 2018 по 2022 годы. Обналичивать сертификаты на маткапитал злоумышленникам помогали женщины, которые вели асоциальный образ жизни. Пермячки подавали в территориальные подразделения Соцфонда РФ и органы ЗАГС документы, содержащие ложную информацию о рождении у них детей. За свою «работу» они получали символический гонорар в несколько тысяч рублей. Некоторые из членов ОПГ выступали «свидетелями» рождения детей у других участниц группы.
Всего с помощью указанной схемы преступная группа похитила из бюджета более 7 млн рублей. ГУ МВД по Прикамью уточняет, что на скамье подсудимых оказались 12 жителей Прикамья и одна жительницы Удмуртии. Фигурантам уголовного дела от 38 до 47 лет. Всемим вменяется мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Уголовное дело будет рассматриваться в Ленинской районном суде Перми. Там же ранее был оглашен приговор в отношении одного из членов ОПГ. Суд приговорил его к трем голам колонии общего режима.
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