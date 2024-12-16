«Помойное ведро» пиара: продюсер — о ссоре Ивлеевой и Киркорова

Новый виток скандала между Филиппом Киркоровым и Анастасией Ивлеевой — очередная пиар-акция, заявил URA.RU продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, взаимные оскорбления, включая недавний выпад блогерши с серьгами-крысами, лишь подогревают интерес публики и увеличивают гонорары артистов.
«Оба артиста очень любят пиар как средство достижения цели, а именно популяризации своей личности, вот и не пренебрегают, в том числе, черным пиаром», — заявил Рудченко в беседе с URA.RU. Он отметил, что и Киркоров, и Ивлеева неоднократно были замечены в громких скандалах, которые, по его мнению, зачастую являются «сфабрикованными ситуациями». Рудченко напомнил о прошлых инцидентах с участием Киркорова, в частности, упомянув скандал с «розовой кофточкой» и конфликт с Тимати.
Говоря об Ивлеевой, продюсер охарактеризовал ее как артистку, которая «из грязи в князи» пробивается «по головам», не гнушаясь предавать тех, кто ей помогал. «Тот пример взаимоотношений, когда сначала все довольны и счастливы, но в дальнейшем наружу выходят не самые приятные качества обеих сторон. Мне кажется, они друг друга стоят», — подчеркнул Рудченко.
Эксперт также выразил мнение, что подобные «пиар-истории» не интересны широкой публике. Он назвал происходящее «кухней», «мусором» и «помойным ведром», которые «наши люди не особо любят обсуждать». Продюсер уверен, что в дальнейшем ссора отразится на гонорарах артистов.
Что известно о конфликте Киркорова и Ивлеевой
Напряжение между блогером Анастасией Ивлеевой и певцом Филиппом Киркоровым начало нарастать после скандала с так называемой «голой вечеринкой», организованной Ивлеевой в конце 2023 года. Эта вечеринка вызвала широкий общественный резонанс и привела к серьезным последствиям для многих участников, включая Киркорова, который столкнулся с отменой концертов и потерей рекламных контрактов.
После этого инцидента Ивлеева отошла от публичной жизни, сосредоточившись на ресторанном бизнесе и личной жизни: недавно она вышла замуж за ведущего Филиппа Бегака. Казалось, что она старается избегать скандалов, однако конфликт с Киркоровым продолжил нарастать.
В последних интервью Киркоров неоднократно выражал свою неприязнь к Ивлеевой. В одном из разговоров с ведущими шоу «Кстати» он резко отреагировал на шутку о возможном сотрудничестве с Ивлеевой, назвав ее «гнидой» и «крысой», которая даже не извинилась за свои действия. В другом интервью он снова выразил свою неприязнь, назвав Ивлееву «неблагодарным человеком» и «сучкой», что вызвало новую волну обсуждений. Так он отреагировал на пост Насти в Telegram, в котором она публиковала фотографию с серьгами в виде крыс с подписью: «Кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?»
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