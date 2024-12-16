Суд в Екатеринбурге отказался отменять итоги национализации ЧЭМК

Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге 16 декабря отказался пересматривать итоги национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Как следует из судебных материалов, ходатайство подавал бывший собственник Юрий Антипов.
«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», — отмечено на сайте суда.
Ходатайство Антипов подавал 24 сентября. С тех пор заседание четыре раза откладывалось, причем дважды — по настоянию самого бизнесмена. Антипов также добивался отвода судьи, но безрезультатно. В процессе, который ведется в закрытом режиме, примет участие прокуратура Свердловской области. На территории региона работает АО «Серовский завод ферросплавов».
Ареста имущества прокуратура добилась в суде 7 февраля, а 26 февраля бизнес стал государственным. Холдинг находился под управлением АО «Компания Эталон», принадлежащего Антиповым. Поводом для национализации стали допущенные, как считает прокуратура, нарушения при приватизации комбината. После национализации активы перешли на баланс Росимущества.
Антиповых вместе с семьей Аристовых, бизнес с которой до 2020 года был совместным, привлекли к солидарной ответственности на 105 млрд рублей. В счет долг приставы начали отбирать земельные участки.
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