Путин заявил, что поддержка ядерных сил — это сейчас главная задача

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия должна вовремя реагировать на развертывание ракет США, заявил Путин
Россия должна вовремя реагировать на развертывание ракет США, заявил Путин Фото:

Основная задача Минобороны РФ на сегодняшний день заключается в поддержании стратегических ядерных сил страны. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин.

«Стратегические ядерные силы. Нужно поддерживать их потенциал и развитие. Важно держать в боевой готовности нестратегические ядерные силы», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». 

Он добавил, что также необходимо комплексно реагировать на развертывание американских ракет, что требует проактивного подхода. В связи с этим Путин призвал к началу серийного производства системы «Орешник» в ближайшее время.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основная задача Минобороны РФ на сегодняшний день заключается в поддержании стратегических ядерных сил страны. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин. «Стратегические ядерные силы. Нужно поддерживать их потенциал и развитие. Важно держать в боевой готовности нестратегические ядерные силы», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».  Он добавил, что также необходимо комплексно реагировать на развертывание американских ракет, что требует проактивного подхода. В связи с этим Путин призвал к началу серийного производства системы «Орешник» в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...