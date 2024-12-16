Путин заявил, что поддержка ядерных сил — это сейчас главная задача

Основная задача Минобороны РФ на сегодняшний день заключается в поддержании стратегических ядерных сил страны. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин.
«Стратегические ядерные силы. Нужно поддерживать их потенциал и развитие. Важно держать в боевой готовности нестратегические ядерные силы», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».
Он добавил, что также необходимо комплексно реагировать на развертывание американских ракет, что требует проактивного подхода. В связи с этим Путин призвал к началу серийного производства системы «Орешник» в ближайшее время.
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