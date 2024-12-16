Никола Зимний: тайны и обычаи самого волшебного дня в году 19 декабря

Православные отмечают 19 декабря день памяти одного из почитаемых на Руси святых — Николая Чудотворца. В народе он носил несколько имен: Николай Чудотворец, Николай Угодник, Святитель Николай, Николай Мирликийский — и прославился своими добрыми делами и чудесами. В 2024 году праздник День Николая Чудотворца выпадает на четверг. Как возник этот день, как святой связан с Сантой-Клаусом и от каких бед он спасал — в материале URA.RU.
Когда отмечают День Николая Чудотворца
День памяти Святого Николая Чудотворца отмечается 19 декабря (по григорианскому календарю, что соответствует 6 декабря по юлианскому календарю). Православные верующие отмечают этот день как дату его ухода из жизни. Это важное событие в православной церкви, поскольку Николай Чудотворец почитался как архиепископ Мир Ликийский.
Православные христиане отмечают память Николая Чудотворца три раза в год: 22 мая — Николаевский летний день, когда происходило перенесение мощей из Мир Ликийских в Италию; 11 августа — день рождения святого; 19 декабря — день его смерти.
Что известно о Николае Чудотворце
Николай родился приблизительно в 270 году в богатой семье в римской провинции Ликия, в городе Патара (современная Турция). Родители долгое время оставались бездетными, но рождение сына стало для них радостным событием, и они решили посвятить его жизнь служению Богу.
Молодой человек начал посещать церковные службы, и его воспитанием занимался дядя, епископ города Патары. Сначала он помог Николаю стать чтецом, а позже назначил его священником. После смерти родителей Николай отдал большую часть своего наследства на помощь нуждающимся.
После того как Николай стал священником, он отправился в Миры Ликийские (современный город Демре в Турции), где был назначен епископом. Благодаря своей деятельности по поддержке бедняков и противостоянию языческим влияниям и еретикам, Николай приобрел известность во всей Римской империи. Он также активно боролся с еретиками, проповедуя христианство.
Николай скончался в преклонном возрасте, более 70 лет, что в те времена считалось долгожительством. После его смерти тело начало источать исцеляющий бальзам, привлекающий паломников со всех концов света. Многие приходили к Николаю в надежде избавиться от болезней и обрести душевное спокойствие.
Основную часть мощей Николая перевезли в итальянский город Бари в 1087 году, где они находятся до сих пор. Однако части мощей хранятся в разных церквях по всему миру, в том числе в Московском Свято-Даниэльском монастыре, Свято-Даниловской церкви в Старой Ладоге и Пересвальском-Залесскиом монастыре.
Чудеса Николая Чудотворца
Существует множество рассказов о чудесах, совершенных Николаем как при жизни, так и после его смерти. Именно благодаря одному из чудес, совершенных Николаем Чудотворцем, родилась легенда о Санта-Клаусе, прообразом которого и стал святитель. По преданию, однажды Николай Чудотворец узнал о трех дочерях бедняка, которые готовились продать свою добродетельность ради выживания. Узнав об этом, святой решил помочь девушкам и начал тайно приносить им золото каждую ночь. Первая дочь получила золотой мешок в первую ночь, вторая — на следующую ночь, а третья — уже знала, кто помогает семье. Отец увидел, что его дочери перестали думать о продаже себя, и сумел найти для них хороших обеспеченных женихов. Таким образом, Николай Чудотворец спас девушек от соблазнов и обеспечил их счастливую жизнь.
Еще один пример — спасение моряков от шторма и воскрешение одного из них после тяжелого падения с корабля, а также появление Николая во сне у купца, который продал свой корабль с грузом хлеба в Италии. Купец следовал указаниям Николая и успешно провел сделку, освободив жителей Ликийской провинции от голода.
Также Николай Чудотворец, по преданию, спас город Мира от сильного голода. Он усердно молился о помощи Христа, и его молитвы помогли городу избежать тяжёлого голода. Кроме того, Николай помогал освобождать несправедливо осуждённых и защищать права всех уязвимых и нуждающихся.
Как отмечали День Николая Чудотворца на Руси
День памяти святителя Николая Мирликийского, известный как Никола Зимний, отмечали на Руси 19 декабря. Несмотря на то что дата выпадала на Рождественский пост, праздник проходил с размахом. Все потому, что Николай Угодник был и остается одним из наиболее почитаемых святых в православии.
Издавна Николая Чудотворца просили о помощи в преодолении любых жизненных невзгод, а также молились ему о плодородии и здоровье домашнего скота. В некоторых губерниях Руси Святки начинались не с Рождества, а именно с Николы Зимнего. Почитание святителя Николая было столь велико, что его иконой благословляли молодоженов на брак и провожали усопших.
В День Николая Чудотворца люди устраивали братчины — общие застолья для жителей всего села. В некоторых местностях празднование могло длиться несколько дней и называлось никольщиной. Братчины и никольщины проводили и на Николу Летнего, который отмечали незадолго до начала посевных работ. В этот период святому возносили молитвы о щедром урожае.
Дни памяти Николая Чудотворца обозначали важные этапы годового цикла: Никола Летний символизировал приход лета, а Никола Зимний — наступление настоящих зимних холодов. Считалось, что именно на Зимнего Николу ударяют самые сильные морозы. По сути, этот день воспринимался как преддверие Нового года.
Детям в этот день дарили сладости, пряча их, например, под подушку; планирование свадьбы и сватовство в этот день сулили крепкий и счастливый брак; посещение бани считалось способом очиститься от негативной энергии; на ярмарках люди не опасались обмана, веря, что святой Николай покарает нечестных; договоренности и сделки, заключенные в этот день, считались особенно прочными и нерушимыми. Помимо традиций, существовал ряд запретов, нарушение которых, по поверью, могло навлечь беду на человека и его семью.
Запреты и приметы на День Николая Чудотворца
На Николу Зимнего на Руси было не принято предаваться унынию, чтобы не накликать морозы. Люди мирились друг с другом, а не ссорились. Одалживать деньги, как и брать взаймы, не рекомендовалось: так можно было отдать удачу или погрязнуть в долгах. Нельзя было ругать детей, отказывать в просьбах о помощи и сквернословить. Домашние дела откладывали на потом, чтобы не лишиться достатка.
Также люди наблюдали за приметами: ясная погода предвещала тепло на Николу Летнего, иней — хороший урожай овса, обилие снега — буйный рост трав весной. Если дороги были заметены, ждали снегопадов до Нового года, а суровая погода до праздника — оттепели до дня Спиридона Солнцеворота (25 декабря).
День Николая Чудотворца сегодня
В День Николая Чудотворца, 19 декабря, верующие обращаются к святому с молитвами. Путешественники просят о благополучном пути, желающие создать семью — о покровительстве, а несправедливо осужденные — о заступничестве. Вокруг храмов, освященных в честь святителя, совершаются крестные ходы.
Русская православная церковь призывает отмечать этот день прежде всего молитвой в храме, поскольку он выпадает на Рождественский пост, напоминая, что главное — это духовная составляющая праздника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.