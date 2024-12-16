Росимущество отказалось принимать историческое здание в центре Челябинска

Росимущество отказалось самостоятельно принимать на баланс историческое здание на улице Свободы в центре Челябинска. Как следует из судебных документов, арбитражный суд все жалобы ведомства отклонил, а Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области — поддержал.
«Истец (эпидцентр — прим. URA.RU) обращался к управлению Росимущества в Челябинской и Курганской областях с заявлением, свидетельствующим об отказе от права оперативного управления неиспользуемого им по назначению имущества. Суды пришли к правильному выводу о наличии правовых оснований для передачи имущества в казну РФ», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU.
Свое решение эпидцентр согласовал с Роспотребнадзором. Спорным является здание, где в 1904—1907 годах действовали дежурные комнаты паровозных бригад. Недвижимость находится в реестре объектов культурного наследия народов РФ. Отказываясь от здания, центр гигиены отметил, что нужды в нем нет, а содержание помещений налагает имущественные обременения.
Росимущество обосновало свою позицию. Юристы ведомства заявили, что изъятие помещений является правом, а не обязанностью собственника. Другим доводом стал поиск потенциальных правообладателей спорной недвижимости. Суд счел, что к делу это отношения не имеет, и рассматривать иск не стал. Арбитраж сохранил решение, обязавшее Росимущество принять актив.
Спор в суде начался в марте. Эпидцентр потребовал принять у него помещения после четырех лет присмотра за ним. Дом № 165 организация приняла от Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту. В апреле врио руководителя Межрегионального территориального управления Росимущества по области Наталья Кадышева рассказала URA.RU о планах приватизировать объект. Его кадастровая стоимость составляет 9,9 млн рублей.
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