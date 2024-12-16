Куплю-продажу жилья в России усложнили

В сделках по недвижимости в России будут использовать биометрию
© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы воспользоваться онлайн-регистрацией, гражданам нужно обратиться в МФЦ и разрешить проведение электронных сделок.
Чтобы воспользоваться онлайн-регистрацией, гражданам нужно обратиться в МФЦ и разрешить проведение электронных сделок. Фото:

В России вводится дополнительная защита для онлайн-сделок с недвижимостью. Теперь они будут проводиться с помощью биометрических данных. Об этом URA.RU сообщили в аппарате заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

Биометрия будет применяться как дополнение к усиленной квалифицированной электронной подписи, которая уже сейчас используется при покупке и продаже недвижимости, обеспечивая надежность механизма регистрации прав собственности. Биометрия — дополнительный инструмент защиты электронных сделок с недвижимостью. Сочетание этих двух факторов обеспечит максимальный уровень защищенности людей при проведении сделок в режиме онлайн.

Сегодня купля-продажа жилья делится на два этапа. Первый этап — заключение договора купли-продажи, второй — регистрацию перехода права собственности в ЕГРН.

Возможность государственной регистрации при переходе прав на недвижимость в электронной форме есть уже сейчас. Это можно сделать, например, через портал Госуслуг или на сайте Росреестра. Все документы и их электронные образы, необходимые для регистрации права, обязательно подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Чтобы воспользоваться онлайн-регистрацией, россиянам надо  обратиться в МФЦ за разрешением проведения электронных сделок. По законопроекту, обращение в МФЦ не потребуется, если человек уже использует биометрию для подтверждения личности.

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В России вводится дополнительная защита для онлайн-сделок с недвижимостью. Теперь они будут проводиться с помощью биометрических данных. Об этом URA.RU сообщили в аппарате заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. Биометрия будет применяться как дополнение к усиленной квалифицированной электронной подписи, которая уже сейчас используется при покупке и продаже недвижимости, обеспечивая надежность механизма регистрации прав собственности. Биометрия — дополнительный инструмент защиты электронных сделок с недвижимостью. Сочетание этих двух факторов обеспечит максимальный уровень защищенности людей при проведении сделок в режиме онлайн. Сегодня купля-продажа жилья делится на два этапа. Первый этап — заключение договора купли-продажи, второй — регистрацию перехода права собственности в ЕГРН. Возможность государственной регистрации при переходе прав на недвижимость в электронной форме есть уже сейчас. Это можно сделать, например, через портал Госуслуг или на сайте Росреестра. Все документы и их электронные образы, необходимые для регистрации права, обязательно подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Чтобы воспользоваться онлайн-регистрацией, россиянам надо  обратиться в МФЦ за разрешением проведения электронных сделок. По законопроекту, обращение в МФЦ не потребуется, если человек уже использует биометрию для подтверждения личности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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