Куплю-продажу жилья в России усложнили

В России вводится дополнительная защита для онлайн-сделок с недвижимостью. Теперь они будут проводиться с помощью биометрических данных. Об этом URA.RU сообщили в аппарате заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.
Биометрия будет применяться как дополнение к усиленной квалифицированной электронной подписи, которая уже сейчас используется при покупке и продаже недвижимости, обеспечивая надежность механизма регистрации прав собственности. Биометрия — дополнительный инструмент защиты электронных сделок с недвижимостью. Сочетание этих двух факторов обеспечит максимальный уровень защищенности людей при проведении сделок в режиме онлайн.
Сегодня купля-продажа жилья делится на два этапа. Первый этап — заключение договора купли-продажи, второй — регистрацию перехода права собственности в ЕГРН.
Возможность государственной регистрации при переходе прав на недвижимость в электронной форме есть уже сейчас. Это можно сделать, например, через портал Госуслуг или на сайте Росреестра. Все документы и их электронные образы, необходимые для регистрации права, обязательно подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
Чтобы воспользоваться онлайн-регистрацией, россиянам надо обратиться в МФЦ за разрешением проведения электронных сделок. По законопроекту, обращение в МФЦ не потребуется, если человек уже использует биометрию для подтверждения личности.
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