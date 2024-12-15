15 декабря 2024

Власти ХМАО раскрыли расписание движения автобусов в новогоднюю ночь

В ХМАО автобусы будут ходить по расписанию выходного дня в Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти городов ХМАО собираются усилить безопасность общественного транспорта в Новый год
Власти городов ХМАО собираются усилить безопасность общественного транспорта в Новый год Фото:

В новогоднюю ночь и праздничные дни общественный транспорт в городах ХМАО — Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске — будет работать по расписанию выходного дня. Власти городов планируют усилить меры безопасности на транспорте, сообщили URA.RU в мэриях.

«Согласно муниципальным контрактам, в субботние, выходные и праздничные дни количество автобусов на линии сокращается по сравнению с будними днями. Изменение маршрутов в новогоднюю ночь и праздничные дни не планируется», — сообщил заместитель главы города Сургута Сергей Агафонов. Он добавил, что в праздники будет организовано дежурство ответственных работников и проверки транспортной безопасности.

В мэриях Нижневартовска и Нефтеюганска также отметили, что расписание движения общественного транспорта останется неизменным, а дополнительные маршруты вводить не планируется. «Движение автобусов будет осуществляться по графику выходного дня», — подчеркнули в администрации Нижневартовска.

Перевозчики проведут инструктаж для водителей. «Водительский состав будет проинструктирован на тему „Безопасность движения на общественном транспорте“, чтобы обеспечить безопасность пассажиров в праздничный период», — уточнили власти Нижневартовска.

Ранее РИА «URA.RU» сообщало, что жители Сургута и Ханты-Мансийска жалуются на работу общественного транспорта. Они тратят по 40 минут на ожидание нужного маршрута.

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В новогоднюю ночь и праздничные дни общественный транспорт в городах ХМАО — Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске — будет работать по расписанию выходного дня. Власти городов планируют усилить меры безопасности на транспорте, сообщили URA.RU в мэриях. «Согласно муниципальным контрактам, в субботние, выходные и праздничные дни количество автобусов на линии сокращается по сравнению с будними днями. Изменение маршрутов в новогоднюю ночь и праздничные дни не планируется», — сообщил заместитель главы города Сургута Сергей Агафонов. Он добавил, что в праздники будет организовано дежурство ответственных работников и проверки транспортной безопасности. В мэриях Нижневартовска и Нефтеюганска также отметили, что расписание движения общественного транспорта останется неизменным, а дополнительные маршруты вводить не планируется. «Движение автобусов будет осуществляться по графику выходного дня», — подчеркнули в администрации Нижневартовска. Перевозчики проведут инструктаж для водителей. «Водительский состав будет проинструктирован на тему „Безопасность движения на общественном транспорте“, чтобы обеспечить безопасность пассажиров в праздничный период», — уточнили власти Нижневартовска. Ранее РИА «URA.RU» сообщало, что жители Сургута и Ханты-Мансийска жалуются на работу общественного транспорта. Они тратят по 40 минут на ожидание нужного маршрута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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