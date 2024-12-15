Власти ХМАО раскрыли расписание движения автобусов в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь и праздничные дни общественный транспорт в городах ХМАО — Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске — будет работать по расписанию выходного дня. Власти городов планируют усилить меры безопасности на транспорте, сообщили URA.RU в мэриях.
«Согласно муниципальным контрактам, в субботние, выходные и праздничные дни количество автобусов на линии сокращается по сравнению с будними днями. Изменение маршрутов в новогоднюю ночь и праздничные дни не планируется», — сообщил заместитель главы города Сургута Сергей Агафонов. Он добавил, что в праздники будет организовано дежурство ответственных работников и проверки транспортной безопасности.
В мэриях Нижневартовска и Нефтеюганска также отметили, что расписание движения общественного транспорта останется неизменным, а дополнительные маршруты вводить не планируется. «Движение автобусов будет осуществляться по графику выходного дня», — подчеркнули в администрации Нижневартовска.
Перевозчики проведут инструктаж для водителей. «Водительский состав будет проинструктирован на тему „Безопасность движения на общественном транспорте“, чтобы обеспечить безопасность пассажиров в праздничный период», — уточнили власти Нижневартовска.
Ранее РИА «URA.RU» сообщало, что жители Сургута и Ханты-Мансийска жалуются на работу общественного транспорта. Они тратят по 40 минут на ожидание нужного маршрута.
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