Девочка и парень обварились кипятком, который хлынул на тротуар в Екатеринбурге

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Два человека получили ожог ног из-за коммунальной аварии (архивное фото) Фото:

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в результате коммунальной аварии на улицу Шефскую хлынул кипяток. Ожоги получили восьмилетняя девочка и 18-летний парень, которые переходили дорогу. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.

«По неизвестной пока причине произошло повреждение трубопровода горячего водоснабжения на Шефской, 44, с повреждением дорожного полотна. В провал въехал легковой автомобиль. При переходе дороги получили ожоги ног девочка и юноша», — уточнил собеседник агентства.

У школьницы ожоги первой степени, от госпитализации ее родители отказались. А вот у парня ожоги подошв второй и третьей степеней. С болевым шоком юношу доставили в ожоговый центр больницы №40. На месте аварии работает аварийная бригада ЕТК.

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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в результате коммунальной аварии на улицу Шефскую хлынул кипяток. Ожоги получили восьмилетняя девочка и 18-летний парень, которые переходили дорогу. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. «По неизвестной пока причине произошло повреждение трубопровода горячего водоснабжения на Шефской, 44, с повреждением дорожного полотна. В провал въехал легковой автомобиль. При переходе дороги получили ожоги ног девочка и юноша», — уточнил собеседник агентства. У школьницы ожоги первой степени, от госпитализации ее родители отказались. А вот у парня ожоги подошв второй и третьей степеней. С болевым шоком юношу доставили в ожоговый центр больницы №40. На месте аварии работает аварийная бригада ЕТК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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