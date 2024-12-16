Девочка и парень обварились кипятком, который хлынул на тротуар в Екатеринбурге

16 декабря 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Два человека получили ожог ног из-за коммунальной аварии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в результате коммунальной аварии на улицу Шефскую хлынул кипяток. Ожоги получили восьмилетняя девочка и 18-летний парень, которые переходили дорогу. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. «По неизвестной пока причине произошло повреждение трубопровода горячего водоснабжения на Шефской, 44, с повреждением дорожного полотна. В провал въехал легковой автомобиль. При переходе дороги получили ожоги ног девочка и юноша», — уточнил собеседник агентства. У школьницы ожоги первой степени, от госпитализации ее родители отказались. А вот у парня ожоги подошв второй и третьей степеней. С болевым шоком юношу доставили в ожоговый центр больницы №40. На месте аварии работает аварийная бригада ЕТК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в результате коммунальной аварии на улицу Шефскую хлынул кипяток. Ожоги получили восьмилетняя девочка и 18-летний парень, которые переходили дорогу. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. «По неизвестной пока причине произошло повреждение трубопровода горячего водоснабжения на Шефской, 44, с повреждением дорожного полотна. В провал въехал легковой автомобиль. При переходе дороги получили ожоги ног девочка и юноша», — уточнил собеседник агентства. У школьницы ожоги первой степени, от госпитализации ее родители отказались. А вот у парня ожоги подошв второй и третьей степеней. С болевым шоком юношу доставили в ожоговый центр больницы №40. На месте аварии работает аварийная бригада ЕТК.