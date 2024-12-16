Прокуратура Краснокамска требует уволить за утрату доверия еще одного чиновника

Прокуратура Краснокамска Пермского края требует уволить бывшего начальника отдела общественной безопасности администрации КГО Алексея Матросова в связи с утратой доверия. Ранее с аналогичной формулировкой был уволен бывший первый заместитель главы округа Игоря Быкариза Антон Максимчук.
«Прокурор требует заменить формулировку в трудовой книжке Матросова с увольнения по собственному желанию, на „в связи с утратой доверия“», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Свое мнение прокурор Краснокамского округа намерен отстаивать в суде, куда подал иск.
Матросов был уволен в 2023 году из-за конфликта интересов. Тогда его отдел проводил закупку, в которой приняла участие компания его родственника. После ухода из мэрии Краснокамска он возглавил казачье хуторское общество Нытвы.
Ранее прокурор Краснокамска добился увольнения в связи с утратой доверия первого заместителя главы округа Игоря Быкариза Антона Максимчука. Последний пытался оспорить это решение суда, но ему не удалось.
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