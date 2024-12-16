Прокуратура Краснокамска требует уволить за утрату доверия еще одного чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокурор Краснокамского округа обратился с иском в суд
Прокурор Краснокамского округа обратился с иском в суд Фото:

Прокуратура Краснокамска Пермского края требует уволить бывшего начальника отдела общественной безопасности администрации КГО Алексея Матросова в связи с утратой доверия. Ранее с аналогичной формулировкой был уволен бывший первый заместитель главы округа Игоря Быкариза Антон Максимчук.

«Прокурор требует заменить формулировку в трудовой книжке Матросова с увольнения по собственному желанию, на „в связи с утратой доверия“», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Свое мнение прокурор Краснокамского округа намерен отстаивать в суде, куда подал иск.

Матросов был уволен в 2023 году из-за конфликта интересов. Тогда его отдел проводил закупку, в которой приняла участие компания его родственника. После ухода из мэрии Краснокамска он возглавил казачье хуторское общество Нытвы.

Ранее прокурор Краснокамска добился увольнения в связи с утратой доверия первого заместителя главы округа Игоря Быкариза Антона Максимчука. Последний пытался оспорить это решение суда, но ему не удалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Краснокамска Пермского края требует уволить бывшего начальника отдела общественной безопасности администрации КГО Алексея Матросова в связи с утратой доверия. Ранее с аналогичной формулировкой был уволен бывший первый заместитель главы округа Игоря Быкариза Антон Максимчук. «Прокурор требует заменить формулировку в трудовой книжке Матросова с увольнения по собственному желанию, на „в связи с утратой доверия“», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Свое мнение прокурор Краснокамского округа намерен отстаивать в суде, куда подал иск. Матросов был уволен в 2023 году из-за конфликта интересов. Тогда его отдел проводил закупку, в которой приняла участие компания его родственника. После ухода из мэрии Краснокамска он возглавил казачье хуторское общество Нытвы. Ранее прокурор Краснокамска добился увольнения в связи с утратой доверия первого заместителя главы округа Игоря Быкариза Антона Максимчука. Последний пытался оспорить это решение суда, но ему не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...